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Tàu quốc tịch Panama mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Ba, 11:22, 10/11/2026
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VOV.VN - Khoảng 0h ngày 10/11/2026, tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama đã bị mắc cạn tại vùng biển ven bờ khu vực phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi vừa có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc Tàu quốc tịch Panama mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. 

Theo đó, tàu TONG CHENG 301 rời khu vực Thị Vải - Phú Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 6/11/2026 với hành trình đến Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị), không chở hàng hóa và không có hành khách. Khi đi qua vùng biển Sa Huỳnh, gặp thời tiết xấu với gió lớn, sóng cao nên tàu bị trôi dạt và mắc cạn.

Vị trí mắc cạn có tọa độ 14°37'39"B – 109°04'16"Đ, cách bờ khoảng 150 mét. Hiện tàu nằm trên bãi cát, 14 thuyền viên trên tàu vẫn an toàn và chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu.

tau quoc tich panama mac can tai vung bien sa huynh, tinh quang ngai hinh anh 1
Tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama đã bị mắc cạn tại vùng biển ven bờ khu vực phường Sa Huỳnh.

Tàu TONG CHENG 301 có tổng dung tích 5.818 GT, trọng tải toàn phần hơn 8.500 tấn, dài 124 mét, rộng 18 mét. Chủ tàu là Công ty TNHH Vận tải Biển OCEAN FAITH SHIPPING (Hồng Kông). Lượng nhiên liệu trên tàu khoảng 26 tấn dầu DO và 55 tấn dầu FO.

Hiện nay, vùng biển Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5 mét, có thể cao hơn trong mưa giông. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo thuyền trưởng có biện pháp đảm bảo an toàn người và tàu, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời chờ ý kiến chỉ đạo của các cấp.

 
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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