Tàu thuyền quá tải khu neo đậu tránh trú bão ở Đà Nẵng

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng là cảng lớn ở khu vực miền Trung. Tàu thuyền của ngư dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đều về đây bán cá, tiếp nhiên liệu và tránh trú khi gặp thời tiết xấu. Thế nhưng, cảng cá này hiện đang quá tải. Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng hiện quá tải tàu, thuyền neo đậu.

Ngư dân Nguyễn Vũ, chủ tàu cá ĐNa 90985 ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày thành phố cấm neo đậu dọc sông Hàn, tàu cá của ông chỉ biết vào âu thuyền Thọ Quang neo đậu. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung cũng kéo vào âu thuyền này neo đậu, nhiều tàu của ngư dân Đà Nẵng vào sau không còn chỗ trú: “Nói chung bây giờ là đậu tự phát. Ai vô trước giành được chỗ đậu còn không giành được thì thôi. Khi gió vô nữa là cả một vấn đề. Vì họ vô đậu trước khi không kẹp bù được, chỉ có neo thôi. Mà gió tấp vô đẩy hết tàu vào bờ. Khi gặp gió không khí lạnh, áp thấp mà khi đoàn tàu vô hết thì quá tải”.

Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, tại âu thuyền Thọ Quang tàu thuyền vào neo đậu dày đặc, dẫn đến va đập, hư hỏng phương tiện. Có khi sóng lớn xô tàu vào thành cảng làm vỡ tàu, sửa chữa tốn cả trăm triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Phú Em, chủ tàu cá ĐNa 90048 ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lượng tàu ở âu thuyền này rất nhiều, ra vào gặp khó khăn: “Để neo đậu thì những âu như thế này phải 10 cái mới đủ. Tàu Đà Nẵng thì có bao nhiêu đâu, toàn tàu tỉnh khác như Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, giỏi lắm 100 chiếc tàu”.

Theo báo cáo của Sở NN –PTNT thành phố Đà Nẵng, năm 2010, cảng cá Thọ Quang chỉ có gần 11.000 lượt tàu thuyền với hơn 63.000 tấn hải sản qua cảng, đến năm 2017 đã có 24.600 lượt tàu thuyền và hơn 100.000 tấn hải sản qua cảng này. Với tốc độ tăng trưởng khá nhanh, Cảng cá Thọ Quang ngày càng quá tải, tình trạng an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Cơ sở hạ tầng của cảng cá, âu thuyền Thọ Quang chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nghề cá của đại phương.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng phòng Kinh tế dịch vụ, Ban Quản lý âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết, âu thuyền có sức chứa tối đa hơn 550 tàu thuyền trong điều kiện thời tiết bình thường và gần 500 chiếc trong điều kiện mưa bão. Thế nhưng, khi mưa bão xảy ra, âu thuyền này luôn tiếp nhận hơn 1.000 chiếc tàu.

ùa mưa bão năm nay, âu thuyền này lại tiếp tục gồng mình tiếp nhận tàu, thuyền về tránh trú.

Ông Lại cho biết, dù biết quá tải nhưng Ban Quản lý âu thuyền phải tiếp nhận khi có tàu cá chạy vào tránh trú bão: “Theo quy định cảng cá Thọ Quang chỉ bố trí, đảm bảo an toàn cho 493 chiếc tàu. Nhưng khi bão đến, tàu vào thì không thể không cho họ vào. Đây là nơi an toàn mà chúng ta không cho họ vào đậu để họ đậu ở khu vực khác thì mất an toàn. Chúng tôi không cho thì họ vẫn cứ vào. Đây là một vấn đề nan giải trong công tác bố trí, sắp xếp nơi neo đậu tàu, thuyền”.

UBND thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Đề án mở rộng, nâng cấp Cảng cá Thọ Quang và được phê duyệt cuối năm 2016. Thế nhưng đến nay, Đề án này vẫn chưa được triển khai. Vậy là, mùa mưa bão năm nay, âu thuyền Cảng cá Thọ Quang phải gồng mình tiếp nhận các tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão./.