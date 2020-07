Taxi quây kín cổng Viện 108: Xử phạt xong... đâu lại vào đấy!

“Thường thì buổi trưa từ 10h sáng trở ra, lưu lượng xe đông hơn. Người ta đỗ xe đón khách, hoặc họ đi chậm hơn. Chỗ này lúc nào cũng có anh công an đứng ở đấy, nhưng có thể họ cũng không làm hết được”.

Đó là những chia sẻ của người dân trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn gần khu vực cổng viện 108. Giao thông lộn xộn, tắc đường là “đặc sản” tại đây trong một thời gian dài, ảnh hưởng không chỉ tới người dân mà cả người bệnh, người nhà người bệnh tới thăm khám, điều trị.

Ghi nhận của phóng viên vào giờ cao điểm trưa, không khó để bắt gặp cảnh taxi, xe cá nhân đỗ hàng dài, chiếm 1/2 lòng đường phố Trần Hưng Đạo để chờ bắt khách ra vào cổng viện 108.

Đỗ Minh Tâm, tài xế sinh năm 1990 của hãng taxi G7, sau khi cho xe đi kiểu “rùa bò”, đã bất chấp biển cấm dừng đỗ, rồi đón 3 mẹ con vừa từ viện ra. Cầm biên bản xử phạt hành chính 500 nghìn đồng, tài xế này thừa nhận hành vi trái quy định của pháp luật, nhưng… vẫn vi phạm.

"Em nói thật, nhiều lúc khách đứng trong viện vẫy, chân họ đau, không đi được. Bọn em xin bảo vệ, người ta không cho vào, sau đó khách lê ra cổng thì bọn em ra đón. Em biết là sai rồi, nhưng cuộc sống phải kiếm ăn, biết thế vẫn phải đón khách, biết làm thế nào bây giờ”, anh Tâm cho biết.

Hai bến xe buýt đặt đối diện nhau rất gần cổng viện rất bất hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Chiên – tổ tự quản phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm – cho hay, sở dĩ có sự “nhờn luật” của một số tài xế taxi các hãng G7, Sao Thủ đô là do sự phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các đơn vị trong bối cảnh khu vực cổng viện 108 nằm trên địa bàn giáp ranh, thuộc nhiều đơn vị quản lý theo chức năng.



“Chính quyền sở tại là Phường Bạch Đằng thì chỉ đi nhắc nhở một lúc thôi, xong không thấy nữa thì đương nhiên là xe lại đỗ nhiều. Còn một người Đội 1 CSGT thì nhiều khi không xuể. Tôi làm nhiều năm trời rất bức xúc, rất bực mình. Vì bên này không tắc nhưng vẫn phải đứng vì liên đới trách nhiệm. Khi thành phố kiểm tra, mà chủ yếu diễn ra bên phường Bạch Đằng, nên nhiều khi mình chết lây”, ông Chiên nói.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến – Tổ trưởng tổ xử lý Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội cho biết, do lưu lượng người và phương tiện ra vào viện 108 quá đông đã hình thành nên một ngã ba với lối ra, lối vào cùng một điểm, hàng dài xe nối đuôi nhau, ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm.

Xe taxi không được vào khuôn viên viện, trừ trường hợp chở người cấp cứu, lại không có chỗ đỗ xe chính thức bên ngoài viện, đã dẫn tới việc người dân có nhu cầu kéo ra cổng viện để bắt xe, gây tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó là 2 nhà chờ xe buýt nằm đối diện nhau, rất bất hợp lý ngay sát cổng viện, gây quá tải cho cả khu vực.

Ngoài bố trí cán bộ hàng ngày trực chốt, phân luồng, Đội CSGT số 1 cũng có tổ tuần tra kiểm soát tăng cường vào giờ cao điểm. Sau đợt giãn cách xã hội đến nay, đơn vị đã xử lý 70 trường hợp xe taxi, xe dịch vụ dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại cổng viện 108.

“Thực tế một số trường hợp rất khó khăn, người ta vào đón người tàn tật, đau ốm quá, chúng tôi còn phải hỗ trợ cho người dân lên xe. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ lái xe ở đây, làm sao khi chưa có giải pháp triệt để, việc đón trả khách phải hợp tình, hợp lý. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho người bệnh tật, ngược lại, trường hợp cố tình dừng đỗ lâu, hàng 2, hàng 3, câu giờ thì chúng tôi kiên quyết xử lý”, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Taxi ngang nhiên đón khách trước biển cấm dừng đỗ.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến thừa nhận, việc xử phạt chỉ là phần ngọn của vấn đề. Giải pháp căn cơ là sự phối hợp đồng bộ giữa Sở GTVT, bệnh viện, Công an TP với chính quyền địa phương để bố trí được giao thông tĩnh, tổ chức lại giao thông sao cho hợp lý.



Một số đề xuất đã được Đội 1 kiến nghị, như: Chỉ cho taxi đi 1 chiều, bố trí lại bến chờ xe buýt, lắp camera phạt nguội trên phố Trần Hưng Đạo, sắp xếp điểm đỗ xe taxi bên ngoài cổng viện, tạo luồng giao thông trong viện có 1 lối ra, 1 lối vào tách biệt.

Trả lời VOV Giao thông bằng văn bản, Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bệnh viện 108 cho biết, hiện viện đã hết quỹ đất cho taxi vào đón khách, dừng đỗ trong bệnh viện, trừ trường hợp cấp cứu, chở bệnh nhân nặng, cao tuổi.

Bàn về giải pháp triệt để xóa tình trạng taxi “quây kín” cổng viện vốn tồn tại dai dẳng, bệnh viện 108 cho biết, khu vực bên ngoài cổng Bệnh viện không thuộc thẩm quyền của bệnh viện. Do đó, các lực lượng Thanh tra giao thông, Công an các phường, quận và Công an TP cần phát huy hơn nữa vai trò mới góp phần giảm thiểu lộn xộn, mất an ninh trật tự, ATGT trước cổng bệnh viện.

Rõ ràng, những nguyên nhân, bất cập và giải pháp đã được chỉ ra cặn kẽ, vấn đề còn lại là các đơn vị chức năng, cũng như phía bệnh viện có quyết tâm dẹp bỏ triệt để vấn nạn này?./.