Tây Nguyên mất gần 16.000ha rừng tự nhiên trong năm 2019

Sáng 22/6, Hội nghị “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên” đã công bố con số 16.000ha rừng tự nhiên mất đi trong năm 2019 tại khu vực này.



Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2019, tổng diện tích có rừng của các tỉnh Tây Nguyên là khoảng 2,6 triệu ha, chiếm 17,5% diện tích rừng cả nước, tỷ lệ che phủ đạt gần 46%.

Trong năm 2019, diện tích rừng tự nhiên của Tây Nguyên giảm đến gần 16.000ha, làm giảm 0,09% độ che phủ của khu vực. Trong đó Đắk Lắk là tỉnh có diện tích rừng bị mất nhiều nhất với khoảng 11.400ha.



Toàn vùng phát hiện gần 5.000 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020. Các điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật tập trung tại vùng biên giới, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên.



Khu vực Tây Nguyên vẫn là trọng điểm phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp. Tình trạng tranh chấp về đất rừng kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.



Nguyên nhân được xác định là do sức ép về kinh tế, xã hội ngày càng tăng do dân số các vùng có rừng tăng nhanh, đặc biệt là tình trạng dân di cư tự do gây sức ép rất lớn đến rừng.



Trong khi đó, công tác rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng còn nhiều bất cập, sai sót và chưa sát với thực tế. Việc triển khai các cơ chế, chính sách quản lý bảo vệ rừng còn chậm. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng còn hạn chế. Chính quyền cơ sở một số nơi chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn mờ nhạt.



Đồng thời, một bộ các chủ rừng không đủ năng lực, nhân lực và kinh phí để bảo vệ rừng; có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, để người dân phá rừng, xâm canh, lấn chiếm kéo dài, khó xử lý. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ.



Cùng với đó, việc điều tra, xử lý một số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn tồn đọng kéo dài; kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về lâm nghiệp còn thấp.



Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cùng các tỉnh Tây Nguyên sẽ tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân cũng như giải pháp để bảo vệ và khôi phục, phát triển rừng trong khu vực./.