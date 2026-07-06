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Tây Ninh an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Thứ Hai, 09:50, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2, mùa khô 2025-2026.

Đến dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

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Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh di chuyển hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia.

Trong đợt này, các Đội K đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức để tìm kiếm đồng đội. Sau gần hai tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, lên 511 hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ, trong đó 282 hài cốt đã xác định được tên và địa chỉ.

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ễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng 

 

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Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

 

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Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu, điếu văn khẳng định mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ mong, mỗi ngôi mộ được đắp xây là thêm một phần lịch sử trở về đúng cội nguồn. Việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ không chỉ là trách nhiệm chính trị, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với nghi thức phủ Quân kỳ, dâng hương, dâng hoa và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia

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Sau 111 ngày đêm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, 3 mộ tập thể

VOV.VN - Trưa 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội (Bộ Quốc phòng) đã thông tin chi tiết về những kết quả nổi bật sau 111 ngày thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nguyễn Quang/ VOV-TP.HCM
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