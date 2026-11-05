Tây Ninh chủ động tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài từ trường phổ thông

Ngành giáo dục Tây Ninh chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, tổ chức các kỳ thi tuyển chọn, tạo nguồn đội tuyển tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Từ đó, hằng năm, số lượng học sinh Tây Ninh đạt giải và đạt giải cao ở các cuộc thi đều tăng.

Tây Ninh duy trì thành tích tại các kỳ thi, tiếp tục tạo nguồn học sinh giỏi

Năm học 2025–2026, học sinh Tây Ninh đạt 59 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, gồm 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 17 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. Thành tích này có sự đóng góp nổi bật của hai trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và THPT chuyên Trần Văn Giàu. Trong đó, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đạt 31 giải, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu đạt 25 giải; các trường THPT Vĩnh Hưng, Gò Đen và Tân An cũng có học sinh đoạt giải.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cho biết, để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, việc tuyển chọn học sinh có năng lực, tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên được xem là những yếu tố quan trọng. Các trường chú trọng xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng môn, tăng cường tập huấn, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh trước các kỳ thi.

Mục tiêu của công tác này không chỉ là duy trì thành tích tại các kỳ thi mà còn tạo nguồn học sinh giỏi, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh trong những năm tiếp theo.

Trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc mở rộng cơ hội phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở các địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới cũng là yêu cầu đặt ra. Qua đó, giáo dục mũi nhọn từng bước được lan tỏa, tạo điều kiện để học sinh có năng lực được phát hiện, phát triển và phát huy sở trường.

Tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh có điều kiện tiếp cận với công nghệ và trình độ khoa học

“Ngành rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hằng năm, số lượng học sinh đạt giải và giải cao đều tăng. Ngành chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm học, tổ chức các kỳ thi tuyển chọn, tạo nguồn đội tuyển tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh”, ông Phúc cho biết thêm.