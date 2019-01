Tết nguyên đán: Giao thông sẽ phức tạp, cần xử lý nghiêm các vi phạm

Sáng 4/1, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2019 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019.

Các lực lượng ra quân đảm bảo ATGT năm 2019

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, những năm qua, liên tục từ năm 2012 - 2018, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Năm 2018, toàn quốc xảy ra trên 18.700 vụ TNGT, làm chết trên 8.200 người, bị thương trên 14.800 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm trên 1.300 vụ, giảm 33 người chết và 2.238 người bị thương.

Phó Thủ tướng cho biết, mục tiêu của Năm An toàn giao thông 2019 là phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm thương vong do TNGT trong vận tải hành khách và người đi mô tô xe máy 10%; khắc phục ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và các trục giao thông chính.

Năm 2018, cả nước xảy ra hơn 18.700 vụ TNGT (giảm 6% so với năm 2017), làm chết hơn 8.200 người (giảm 0,4%), bị thương hơn 14.200 người (giảm 13%). Cùng đó, ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các đô thị lớn từng bước được khắc phục.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung hoàn thiện 8 nhóm giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông; Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công quản lý nhà nước và công tác tuần tra, kiểm soát trong bảo đảm an toàn giao thông; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông, xoá bỏ điểm đen TNGT và lối đi tự mở qua đường sắt, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;

Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải thu hút hành khách, hàng hoá sử dụng vận tải đường sắt, đường thuỷ, hàng hải, hàng không, phát triển vận tải công cộng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới; Quản lý chặt chẽ bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong đô thị phù hợp với năng lực hạ tầng và vận tải công cộng.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho rằng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, giao thông sẽ diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Công điện số 1793 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019.

Tổ chức tốt công tác vận tải hành khách, chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, tuần tra kiểm soát xử lí vi phạm và các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ trong điểm.

Ưu tiên thực hiện tuyên truyền vận động gắn với xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông và làm tăng tỷ lệ thương vong trong các dịp lễ, Tết./.

