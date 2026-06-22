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Thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 40kg về môi trường tự nhiên

Thứ Hai, 16:00, 22/06/2026
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VOV.VN - Sáng 22/6, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Hà Tĩnh) tiếp nhận và thả một cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 40kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển phường Hoành Sơn, ông Hoàng Văn Tuyền (SN 1972, trú tổ dân phố Đông Yên 4, phường Hoành Sơn) phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào ngư cụ đánh bắt.

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Thả rùa quý hiếm xuống biển trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng.

Nhờ được lực lượng Công an địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, ông Tuyền đã chủ động giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa biển nặng khoảng 40kg, thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Đèo Ngang và ông Hoàng Văn Tuyền tiến hành thả cá thể rùa biển trở lại môi trường tự nhiên.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ các loài động vật nguy cấp trong cộng đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
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