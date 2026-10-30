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Thái Nguyên bảo đảm an ninh, an toàn Festival Trà Quốc tế 2026

Thứ Sáu, 19:09, 30/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 30/10 đến 7/11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, trong đó điểm nhấn là Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. 

Thái Nguyên siết chặt an ninh trước Festival Trà Quốc tế 2026

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, trong đó điểm nhấn là Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 đã được các lực lượng chức năng của địa phương triển khai từ nhiều tháng trước. Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát an ninh tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Riêng tại phường Phan Đình Phùng, từ ngày 25/10, lực lượng Công an phường đã huy động toàn bộ quân số thường trực cùng các tổ an ninh, trật tự cơ sở tham gia bảo vệ khu vực sân khấu, các gian hàng, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông tại các địa điểm tổ chức sự kiện. Tại khu vực diễn ra hoạt động Festival cũng có các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

thai nguyen bao dam an ninh, an toan festival tra quoc te 2026 hinh anh 1
Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, trật tự cho Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đối với người nước ngoài; kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cũng được tăng cường; Các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tập trung bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, khách quốc tế; điều tiết giao thông, bố trí điểm đỗ xe hợp lý; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

thai nguyen bao dam an ninh, an toan festival tra quoc te 2026 hinh anh 2
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, vận hành thử hệ thống vòi phun nước, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tại các khu vực diễn ra sự kiện.
thai nguyen bao dam an ninh, an toan festival tra quoc te 2026 hinh anh 3
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh tại các điểm tổ chức Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng tại những khu vực tập trung đông người, nhất là sân khấu chính ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao và các khu vực trông giữ phương tiện.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng sự kiện để phát tán thông tin sai lệch, thông tin xấu độc, gây mất an ninh, trật tự nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia, trải nghiệm tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

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Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế 2026

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất những hạng mục quan trọng cho Festival Trà Quốc tế 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Ở các vùng chè, người dân chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị điểm trải nghiệm; tại khu vực tổ chức sự kiện chính, các hạng mục đô thị và phương án phục vụ khách đang được rà soát.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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