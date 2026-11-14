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Thái Nguyên: Hơn 80.000 lượt người tìm hiểu pháp luật về chống tảo hôn

Thứ Bảy, 16:07, 14/11/2026
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VOV.VN - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026 tại Thái Nguyên thu hút 80.891 lượt dự thi trong 20 ngày.

Ngày 14/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” năm 2026.

Cuộc thi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I (2026 - 2030).

Theo đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 209/KH-SDTTG ngày 18/9/2026 trên quy mô toàn tỉnh. Sở đã thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc; ban hành thể lệ và các văn bản phối hợp triển khai.

Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, từ xây dựng tài liệu tham khảo, biên soạn bộ câu hỏi, đáp án đến thiết kế hệ thống thi, kiểm tra và vận hành kỹ thuật, tạo thuận lợi cho người tham gia.

Cùng với đó, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook và hệ thống truyền thanh cơ sở. Nội dung cuộc thi cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

thai nguyen hon 80.000 luot nguoi tim hieu phap luat ve chong tao hon hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Hơn 80.000 lượt dự thi trong 20 ngày

Trong quá trình tổ chức, cơ quan thường trực cuộc thi thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh. Ban Tổ chức đã hỗ trợ hơn 500 tài khoản, khôi phục gần 700 tài khoản, kịp thời giải đáp những vướng mắc, bảo đảm cuộc thi diễn ra thuận lợi.

Với bộ 90 câu hỏi được xây dựng khoa học, bám sát các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, cuộc thi diễn ra trong 20 ngày, từ 5/10 đến 25/10/2026, thu hút 80.891 lượt người dự thi. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong tỉnh.

Một số tập thể triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo người tham gia như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phường Phan Đình Phùng, xã An Khánh cùng một số địa phương, đơn vị khác.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 11 giải tập thể, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; 24 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng là 74,5 triệu đồng.

Các tập thể, cá nhân được trao giải không chỉ thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi mà còn cho thấy sự am hiểu các quy định pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

thai nguyen hon 80.000 luot nguoi tim hieu phap luat ve chong tao hon hinh anh 2
Các tổ chức, cá nhân được trao giải

Đưa pháp luật về phòng, chống tảo hôn đến gần người dân

Theo đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, việc tổ chức thi trực tuyến góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận và tìm hiểu pháp luật thuận tiện hơn. Qua đó, nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, mức độ tham gia giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số đơn vị chưa thực sự tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nên số lượng người dự thi còn hạn chế.

Từ thực tế này, Ban Tổ chức xác định cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân nắm được các thao tác khi tham gia những cuộc thi trực tuyến.

Thông qua cuộc thi, hình thức thi, các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình được tuyên truyền sâu rộng hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, nhất là thanh niên, vị thành niên, cha mẹ và người có uy tín trong cộng đồng về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và xóa bỏ những tập quán lạc hậu trong cộng đồng, đặc biệt là vủng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Thắng/VOV.VN
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