Thái Nguyên hướng tới trở thành trung tâm thể thao khu vực

Thứ Năm, 22:45, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới đưa thể thao trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế địa phương là mục tiêu được tỉnh Thái Nguyên đặt ra tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). 

Phát huy nền tảng từ phong trào thể dục thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao, những năm qua, phong trào thể thao của tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vị trí trong khu vực miền núi phía Bắc. Công tác đào tạo vận động viên được chú trọng, nhiều gương mặt tiêu biểu đã giành thành tích tại các giải quốc gia và quốc tế, đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026)

Từ những thành công đó, tỉnh Thái Nguyên đặt ra tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm thể thao của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Thể thao không chỉ dừng lại ở nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn phát triển thành ngành kinh tế dịch vụ có giá trị, đóng góp thiết thực vào GRDP của tỉnh.

Tặng thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc cho thể dục thể thao Thái Nguyên

Cùng với đó, Thái Nguyên hướng tới đào tạo lực lượng vận động viên chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh và giành huy chương tại các đấu trường lớn như ASIAD, Olympic; xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Tháng 12/2025, Thái Nguyên đã khánh thành sân vận động lớn nhất  khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong huấn luyện, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ quản lý, tạo nền tảng cho thể thao phát triển bền vững.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Ươm mầm từ bản làng, thể thao Sơn La vươn tầm cao mới
Ươm mầm từ bản làng, thể thao Sơn La vươn tầm cao mới

Nhà báo nổi tiếng thế giới choáng ngợp trước "siêu dự án" của thể thao Việt Nam
Nhà báo nổi tiếng thế giới choáng ngợp trước "siêu dự án" của thể thao Việt Nam

Chuyên gia tư vấn luật thể thao Malaysia đặt dấu hỏi về phán quyết của CAS
Chuyên gia tư vấn luật thể thao Malaysia đặt dấu hỏi về phán quyết của CAS

