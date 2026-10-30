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Thái Nguyên khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên, thúc đẩy giao thông xanh

Thứ Sáu, 19:44, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong lộ trình chuyển đổi xanh, phát triển giao thông công cộng thân thiện với môi trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Thái Nguyên, tuyến xe buýt điện đầu tiên chính thức khai trương, mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân, góp phần giảm phát thải, hướng tới hệ thống giao thông bền vững.

Thái Nguyên chính thức có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ xanh hóa các ngành kinh tế, thúc đẩy lối sống bền vững và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Cụ thể hóa định hướng này, ngày 30/10/2026, tuyến xe buýt điện số 01 (lộ trình Tân Long - Đa Phúc dài 45 km) chính thức khai trương do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư, khai thác.

Giai đoạn đầu, có 15 phương tiện được đưa vào sử dụng, mỗi xe có sức chứa 40 chỗ, tần suất hoạt động từ 15 - 30 phút/chuyến. Những chiếc xe buýt điện hiện đại, vận hành êm ái mang đến lựa chọn đi lại mới cho người dân, đồng thời mở ra kỳ vọng về phương thức giao thông thân thiện với môi trường. 

thai nguyen khai truong tuyen xe buyt dien dau tien, thuc day giao thong xanh hinh anh 1
Thái Nguyên khai trương mô hình xe bus điện đầu tiên.

Anh Nguyễn Phi Hiệp, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi rất háo hức chờ đón tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Thái Nguyên. Tôi chắc chắn sẽ rủ bạn bè cùng trải nghiệm phương tiện giao thông mới này. Hy vọng xe buýt điện sẽ góp phần phát triển giao thông xanh, an toàn và thân thiện với môi trường”.

Cùng với phương tiện mới, giá vé và chính sách ưu đãi cũng là những yếu tố được quan tâm. Theo doanh nghiệp, tuyến xe buýt điện số 01 có giá vé lượt 43.000 đồng, vé tháng 780.000 đồng. Hành khách mua thẻ từ 3 tháng được giảm 5%, từ 6 tháng giảm 10% và từ 12 tháng giảm 15%. Một số nhóm hành khách như bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân methadol, người khuyết tật và trẻ tự kỷ được giảm 50% giá vé.

Với người dân sống dọc tuyến, xe buýt điện không chỉ mang đến thêm lựa chọn đi lại mà còn mở ra kỳ vọng về môi trường sống ít khói bụi, giảm tiếng ồn. Doanh nghiệp cũng xác định đây là bước đi trong định hướng lâu dài, từng bước mở rộng mạng lưới vận tải xanh, thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết: “Đồng hành cùng với mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, chúng tôi hướng đến xây dựng hệ sinh thái xe buýt hoàn toàn không phát thải trong tương lai. Trên cơ sở đó, công ty định hướng từng bước mở rộng lộ trình, tiếp tục khảo sát để thay thế dần các dòng phương tiện chạy dầu sang xe buýt điện trên những tuyến trọng điểm khác như tuyến Gang Thép đi Yên Lãng, tuyến Thái Nguyên đi Định Hóa và các tuyến kết nối giữa Khu công nghiệp Điềm Thụy với Khu công nghiệp Yên Bình”.

thai nguyen khai truong tuyen xe buyt dien dau tien, thuc day giao thong xanh hinh anh 2
Những chiếc xe bus điện đầu tiên của Thái Nguyên.

Hiện Thái Nguyên có 12 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm 11 tuyến ở khu vực phía Nam và 1 tuyến ở khu vực phía Bắc. Mạng lưới dài 704 km với 171 phương tiện, thực hiện trên 800 lượt vận chuyển mỗi ngày.

Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong không gian phát triển mới sau điều chỉnh địa giới hành chính, đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng đang là yêu cầu cấp thiết. Đây cũng là giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của xe buýt, từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Ông Trần Văn Long nói: “Từ mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, động viên và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư bổ sung, điều chỉnh, từng bước thay thế phương tiện trên các tuyến xe buýt khác. Mục tiêu là đến năm 2030, trên 40% phương tiện giao thông công cộng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh. Chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng, sử dụng các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch”.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động đánh dấu bước đổi mới trong vận tải hành khách công cộng tại Thái Nguyên, mở đầu cho quá trình chuyển dịch sang "giao thông xanh". Cùng với nỗ lực đầu tư của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền, sự đón nhận của người dân sẽ góp phần đưa phương tiện công cộng sử dụng năng lượng sạch trở thành lựa chọn thường xuyên, hướng tới mục tiêu giảm phát thải, nâng cao chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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