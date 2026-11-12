Thái Nguyên kỳ vọng người có uy tín tạo sức bật cho vùng dân tộc thiểu số

Ngày 12/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy cho cộng đồng và người dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030).

Tham gia lớp tập huấn có 75 học viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 25 xã, phường phía Nam của tỉnh.

Ông Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lớp tập huấn

Trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến, cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Trung ương và tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực như phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân; phát triển sản xuất dược liệu; liên kết sản xuất gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch.

Đáng chú ý, các học viên còn được cập nhật kiến thức về ứng dụng kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch trải nghiệm tại các vùng chè. Bên cạnh đó là những chính sách đặc thù về bố trí, ổn định dân cư và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Phát huy vai trò người có uy tín trong giảm nghèo bền vững

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên Vũ Việt Dũng mong muốn, thông qua lớp tập huấn, người có uy tín được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức để phát huy tốt vai trò nòng cốt tại cộng đồng.

Đây là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.