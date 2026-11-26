Mở rộng đối tượng lấy mẫu ADN theo quan hệ huyết thống

Tại xã Phú Thịnh, Công an xã đã tổ chức làm việc với đại diện thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ để rà soát, bổ sung thông tin về quan hệ huyết thống. Cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn các gia đình kê khai, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, làm cơ sở phân loại những trường hợp đủ điều kiện tham gia lấy mẫu ADN, phục vụ giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công an xã Phú Thịnh hướng dẫn thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ kê khai, đối chiếu thông tin quan hệ huyết thống.

Theo hướng dẫn chuyên môn, việc lựa chọn đối tượng lấy mẫu ADN bằng công nghệ mới căn cứ vào mức độ gần gũi về quan hệ huyết thống, không phân biệt theo dòng mẹ hay dòng bố như trước đây.

Trong đó, nhóm được ưu tiên cao nhất gồm bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ và anh, chị, em ruột (cùng bố và mẹ) của liệt sĩ. Các nhóm ưu tiên tiếp theo gồm ông, bà nội, ngoại; cháu nội, ngoại; con của anh, chị, em ruột và những người thân khác có quan hệ huyết thống với liệt sĩ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Dù trước đó xã Phú Thịnh đã triển khai thu nhận mẫu ADN của một thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng mẹ, trong đợt rà soát này, tất cả thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ vẫn được mời tham dự để cập nhật thông tin. Việc này nhằm mở rộng, bổ sung nguồn mẫu toàn diện, đáp ứng yêu cầu giám định bằng công nghệ mới.

Đúng đối tượng, đúng quan hệ huyết thống

Cùng với xã Phú Thịnh, Công an phường Phan Đình Phùng đang tích cực triển khai rà soát, thống kê, làm việc với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác thu nhận mẫu ADN.

Thực hiện Công văn số 9883/C06-TTDLDC ngày 5/11/2026 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) về hướng dẫn rà soát, bổ sung thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ thu mẫu ADN theo công nghệ mới và chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an phường Phan Đình Phùng đã tổ chức làm việc với 574 thân nhân thuộc diện rà soát, bổ sung thông tin.

Cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai bổ sung thông tin.

Quá trình triển khai có sự phối hợp giữa công an phường, các lực lượng, tổ dân phố và gia đình thân nhân liệt sĩ, bảo đảm xác định đúng đối tượng, đúng quan hệ huyết thống theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Mỗi thông tin được cập nhật, mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.