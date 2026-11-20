Ngày 20/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 92 xã, phường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất, cùng là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách, hướng dẫn của Trung ương để triển khai các chương trình MTQG. Tỉnh được đánh giá là một trong 6 địa phương hoàn thành ban hành văn bản triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) sớm nhất cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thái Nguyên

Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2026 của 92 xã, phường là 1.782 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/11, tổng số vốn giải ngân mới đạt 613 tỷ đồng, tương đương 34,4% kế hoạch được giao.

Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, trên 70%, gồm: Vạn Xuân đạt 98,3%; Trung Thành 97%; Tích Lương 96%; Phan Đình Phùng 93,1%; Vĩnh Thông 84,1%; Bắc Kạn 73,4%; Đại Phúc 73,17%; Điềm Thụy 72,89% và Tân Thành 70,7%.

Bên cạnh những địa phương thực hiện tốt, một số xã có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm Nam Hòa, Hợp Thành, Tân Cương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Trung Hội, Thượng Minh, Bằng Vân và Vô Tranh. Đây là những địa bàn cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới còn vướng một số tiêu chí

Đối với 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026, nhiều địa phương đã đạt 45/47 chỉ tiêu, tương ứng 8/10 tiêu chí. Tuy nhiên, một số tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử, an ninh, giáo dục... vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Các địa phương cam kết đẩy nhanh giải ngân vốn, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo báo cáo sơ bộ của các xã, phường, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 1,72% so với cuối năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ngành đã phân tích nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân còn chậm, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường kiểm tra, rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh hằng tuần về tiến độ giải ngân các chương trình. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm nguồn vốn thuộc Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, Sở Y tế cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng biểu dương những địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng biểu dương các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%

Ông Dương Văn Lượng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân trên địa bàn, xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

“Các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ giải ngân để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; Sở Tài chính khẩn trương tham mưu điều chỉnh nguồn vốn cho các địa phương có khả năng triển khai thực hiện”, ông Dương Văn Lượng yêu cầu.

Đối với 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ minh chứng.

Lãnh đạo các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Dương Văn Lượng cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai Chương trình MTQG về văn hóa, Chương trình giảm nghèo và Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.