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Thái Nguyên thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ, mở thêm cơ hội tìm danh tính

Thứ Bảy, 19:08, 24/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền cơ sở thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

 

Những mẫu này bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Thân nhân liệt sĩ đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng để lấy mẫu ADN trong ngày 23/10

Sáng 23/10, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, thân nhân liệt sĩ thuộc 19 xã, phường có mặt từ sớm để làm thủ tục lấy mẫu ADN. Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón người ở xa, hướng dẫn kê khai và thực hiện các bước thu nhận.

Thiếu tá Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán, cho biết địa phương đã rà soát danh sách, thông báo đến thân nhân và bố trí phương tiện hỗ trợ người dân: “Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về thu nhận mẫu ADN đợt 2, Công an xã phối hợp với Phòng Văn hóa rà soát danh sách những trường hợp chưa thu nhận, cập nhật thông tin lên nền tảng dữ liệu và thông báo đến thân nhân liệt sĩ. Hôm nay, Công an xã chủ động đưa đón thân nhân đến địa điểm thu nhận theo kế hoạch”.

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Với những gia đình liệt sỹ nhiều năm chưa tìm được hài cốt người thân, việc lấy mẫu ADN gửi gắm hy vọng có thêm căn cứ để đối chiếu. Bà Ma Thị Hằng, ở xóm Vẽn, xã Dân Tiến, mong sớm tìm được người anh đã hy sinh: “Anh trai tôi hy sinh đã lâu. Nay có chương trình này, tôi mong tìm thấy anh trai để đưa về quê hương, để gia đình được yên tâm”.

Ông Dương Văn Doanh, ở xóm Đình Cả, xã Võ Nhai, cũng đến lấy mẫu với hy vọng tìm được anh trai: “Ngày hôm nay tôi đến để lấy mẫu ADN, mong tìm được anh trai là liệt sĩ Dương Đăng Bích, hy sinh năm 1975, sớm đưa về quy tụ với gia đình. Tôi thấy Công an xã rất nhiệt tình, từ việc đưa đón, hướng dẫn việc lấy mẫu. Tôi rất cảm ơn”.

Đợt thu nhận được tổ chức tại 4 điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, UBND phường Phổ Yên, UBND xã An Khánh và Công an phường Đức Xuân. Ba tổ công tác phụ trách các điểm, dự kiến tiếp nhận 1.011 trường hợp. Các địa phương đã rà soát danh sách, xác minh quan hệ huyết thống, thông báo lịch và hướng dẫn thân nhân chuẩn bị thông tin. Đợt này ưu tiên thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ của liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ; anh, em và con của chị hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị hoặc em gái ruột của liệt sĩ.

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Công an tỉnh Thái Nguyên bố trí lực lượng, bảo đảm quá trình lấy mẫu sinh phẩm diễn ra thuận lợi, an toàn.

Thượng tá Lăng Đức Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết các đơn vị đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an để bảo đảm quy trình thu nhận: “Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn cụ thể, chuẩn bị chu đáo nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị thu nhận mẫu sinh phẩm GeneStory để bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng”.

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Thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu được công an các xã, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đến nơi lấy mẫu

Với thân nhân liệt sỹ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, các tổ công tác lưu động sẽ đến tận nhà thu nhận mẫu. Công an các xã, phường cũng bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm lấy mẫu và phối hợp phục vụ công tác khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Trước đợt 2, đến ngày 10/9, Thái Nguyên đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 941/941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở các nghĩa trang; đồng thời thu nhận 3.919 mẫu ADN thân nhân, đạt 97,8% kế hoạch.

Công Luận - Ánh Ngọc - Nam Phong/VOV - Đông Bắc
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