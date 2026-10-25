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Thái Nguyên tiên phong triển khai BHYT toàn dân, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh

Chủ Nhật, 14:42, 25/10/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên là địa phương đầu tiên cả nước triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực y tế cơ sở, hướng tới mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Sáng 25/10, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Đề án bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

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Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, được tỉnh xác định là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển. Đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, mở rộng diện bao phủ BHYT, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khoảng 1,14 triệu người thuộc diện thụ hưởng chính sách

Theo kế hoạch, Đề án được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết năm 2027, với khoảng 1,14 triệu người dân tại 78 xã, phường thuộc các vùng III, vùng an toàn khu, vùng II và vùng I thuộc diện được quan tâm thụ hưởng. Những người chưa có thẻ BHYT thuộc diện hỗ trợ sẽ được hỗ trợ mua thẻ, góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đề án dự kiến triển khai tại 11 bệnh viện và 43 trạm y tế xã, phường. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh dự kiến đạt 98,32%, vượt mục tiêu 96,22% được Chính phủ giao trong năm 2026.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, khoảng 1,345 triệu người, tương đương 77,3% dân số và 78,62% số người có thẻ BHYT, được hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tham gia Đề án. Chính sách áp dụng đối với các dịch vụ thuộc phạm vi quyền lợi BHYT, không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và các chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT.

Tăng cường bác sĩ cho y tế cơ sở

Cùng với chính sách hỗ trợ BHYT, Thái Nguyên chú trọng củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bổ sung nhân lực. Thời gian qua, tỉnh đã biệt phái 125 lượt bác sĩ hỗ trợ các trạm y tế xã, phường.

Tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở y tế tổ chức thực hành, thực tập, hỗ trợ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời nhấn mạnh, triển khai BHYT toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh BHYT và tăng cường nhân lực y tế cơ sở là những nhiệm vụ mới, có tính đột phá. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ này.

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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn lực, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và tiêu cực.

"Các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đề nghị phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng nền tảng số, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2030", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, triển khai Đề án thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chủ trương của Trung ương về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phân công rõ trách nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể; bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

"Tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường nhân lực y tế cơ sở; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi BHYT, chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc", Bí thư Trịnh Xuân Trưởng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn.

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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Thái Nguyên sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lấy sức khỏe và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao hỗ trợ BHYT cho ngành Y tế; lãnh đạo tỉnh trao thẻ BHYT cho đại diện 20 hộ dân. Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

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Từ “cửa ngõ” y tế cơ sở đến chăm sóc sức khỏe chủ động

VOV.VN - Khoảng cách địa lý, thiếu nhân lực và trang thiết bị khiến người dân vùng sâu, vùng xa ĐBSCL gặp khó khi tiếp cận dịch vụ y tế. Các địa phương đang củng cố y tế cơ sở, mở rộng khám sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm, từng bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72.

Danh Thiết/VOV.VN
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