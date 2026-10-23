Thái Nguyên tổng kết công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026

Năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin; rà soát, xác minh dữ liệu và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Các lực lượng phối hợp thực hiện, tập trung bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đến ngày 10/9/2026, Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 941/941 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 110 ngày so với thời hạn Bộ Quốc phòng giao. Tỉnh cũng thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8% kế hoạch.

Kết quả lấy mẫu tạo thêm dữ liệu phục vụ đối chiếu, giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là phần việc quan trọng trong giai đoạn đầu của chiến dịch, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục chuẩn hóa, kết nối dữ liệu để phục vụ xác minh trong thời gian tới.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2027, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trọng tâm là hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; thu thập, rà soát và xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp lấy mẫu, giám định ADN và đối chiếu kết quả. Tỉnh đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và vận động người dân tiếp tục cung cấp thông tin.

Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch

Dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch. Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.