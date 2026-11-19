Ngày 19/11, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Nghĩa Tá và xã Định Hóa.

Nội dung kiểm tra tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Đoàn kiểm tra thực tế tại nhà văn hóa thôn Thành Công, xã Nghĩa Tá do ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn (đứng thứ 2 từ phải qua trái)

Nghĩa Tá giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 39,57%

Theo báo cáo của xã Nghĩa Tá, năm 2026, địa phương được phân bổ hơn 5,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp và hơn 19 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa.

Nguồn vốn tập trung đầu tư, mua sắm trang thiết bị; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển văn hóa đọc, thông tin tuyên truyền và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Địa phương cũng triển khai cải tạo, nâng cấp 12 nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công mới đạt 39,57%.

Về công tác giảm nghèo, xã hiện có 455 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 25,1% tổng số hộ dân. Địa phương đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn 6,01%. Qua rà soát sơ bộ, số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện còn 108 hộ, chiếm 5,93%.

Xã đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ việc làm, sinh kế, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dù vậy, tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vẫn còn thấp.

Định Hóa giải ngân hơn 63% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tại xã Định Hóa, tổng vốn thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa được giao hơn 4 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 54,6%. Địa phương dự kiến hoàn thành giải ngân trong tháng 11/2026.

Nguồn vốn được tập trung mua sắm trang thiết bị tập luyện thể thao, tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng pa-nô tuyên truyền và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Đối với các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã được giao tổng kế hoạch vốn hơn 11 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 63%.

Nguồn vốn được sử dụng đầu tư 7 công trình giao thông, xây dựng vùng chè sản xuất tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP, phát triển sản xuất chè, thương mại điện tử và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Qua rà soát trong tháng 10/2026, xã Định Hóa đạt 7/10 tiêu chí nông thôn mới, đang tập trung hoàn thành 3 tiêu chí còn lại. Địa phương phấn đấu hoàn thành giải ngân các chương trình trong tháng 11/2026. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn hiện còn 2,64%.

Đoàn kiểm tra do ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu (bên trái ảnh) tại Di tích lịch sử Nà Pậu

Yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong tháng 12

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo hai xã đã báo cáo tiến độ triển khai các chương trình MTQG, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trong đó, xã Định Hóa kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Xã Nghĩa Tá đề nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai trong quá trình triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương trong triển khai các chương trình MTQG; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình đối với việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Dương Văn Lượng đề nghị các địa phương tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong tháng 12/2026.

Trong quá trình triển khai, các địa phương cần chú trọng sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tính bền vững của công trình; đồng thời phát huy công năng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trong nâng cao chất lượng đời sống, giảm nghèo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Nhân dân.

“Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, thanh quyết toán; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các hộ dân thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của chương trình, bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ đề ra”, ông Dương Văn Lượng nhấn mạnh.