Thắm tình cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi buôn làng ở Đắk Lắk

Bắt giữ 6 đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

VOV.VN - Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Công an các xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết và bị thương một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã và người dân.