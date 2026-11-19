Tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, cô giáo Trần Thị Liêm, giáo viên bộ môn Địa lí, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội đã có những chia sẻ về hành trình 16 năm gắn bó với học sinh các dân tộc Mường, Dao, Tày, Nùng...

Ngôi trường nằm dưới chân núi Tản Viên, trên vùng đất Ba Vì giàu truyền thống văn hóa. Được thành lập từ năm 1994, từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đến nay, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội từng bước trưởng thành, trở thành ngôi trường khang trang, đạt chuẩn quốc gia.

Nhưng theo cô Liêm, thành quả quý giá nhất không chỉ là những dãy phòng học mới mà chính là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh.

Cô vẫn nhớ hình ảnh những em nhỏ mới 11-12 tuổi, lần đầu rời gia đình đến trường nội trú. Trong chiếc ba lô là vài bộ quần áo, sách vở... là sự bỡ ngỡ, nỗi nhớ nhà. Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra rằng, trước khi dạy một đứa trẻ học tốt, người thầy phải giúp các em cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe và có một mái nhà để tin cậy.

Ở trường nội trú, ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sẻ chia những lần học sinh ốm đau, những phút buồn lo và cả niềm vui rất nhỏ của tuổi mới lớn.

Đến gần bản làng để thấu hiểu học sinh

Trong 16 năm gắn bó với nghề, cô Trần Thị Liêm hiểu rằng, với học sinh đến từ nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau, yêu thương thôi chưa đủ, người thầy còn phải học cách thấu hiểu và trân trọng thế giới của các em.

Vì thế, cô đã tìm về bản làng nơi học trò sinh sống, đến với đồng bào Dao ở thôn Bản Dao, xã Ba Vì; cùng ăn, cùng ở và học tiếng đồng bào Dao để có thể trò chuyện gần gũi hơn với phụ huynh, học sinh.

Tại đây, cô được nghe những câu chuyện về phong tục, dự những sinh hoạt văn hóa và cảm nhận niềm tự hào của bà con với tiếng nói, trang phục, truyền thống dân tộc mình.

"Những chuyến đi ấy giúp tôi nhận ra rằng, muốn học trò mở lòng, trước hết người thầy phải thật lòng bước đến gần cuộc sống của các em", cô Trần Thị Liêm chia sẻ.

Cô giáo Trần Thị Liêm, giáo viên bộ môn Địa lí, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội. (Ảnh: Viết Thành)

Chia sẻ về một kỷ niệm tại cuộc thi “Sắc màu văn hóa dân tộc”, khi tiết mục do cô và trò cùng chuẩn bị được trao giải xuất sắc, điều khiến cô Liêm xúc động nhất không chỉ là giải thưởng mà còn là ánh mắt tự tin, rạng rỡ của học sinh khi được đứng trên sân khấu, tự hào giới thiệu vẻ đẹp văn hóa dân tộc mình. Theo cô Liêm, khi một học sinh biết tự hào về cội nguồn, các em sẽ có thêm sức mạnh để bước tới tương lai.

Thành công của người thầy không chỉ nằm ở những học sinh xuất sắc

Là giáo viên Địa lí, cô Trần Thị Liêm mong muốn mỗi bài học không chỉ dừng lại ở bản đồ hay những con số. Từ trang sách, học sinh có thể nhận ra vẻ đẹp quê hương, hiểu giá trị của rừng, đất, nguồn nước; biết giữ gìn môi trường sống và hình dung con đường lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Cô cùng đồng nghiệp đưa những trải nghiệm thực tiễn và hoạt động STEM vào bài học để kiến thức trở nên gần gũi, hữu ích hơn.

Trong hành trình giảng dạy, cô có những niềm vui nghề nghiệp khi học sinh đạt giải Nhì cấp Thành phố môn Địa lí; bản thân được ghi nhận qua các danh hiệu thi đua, hội thi giáo viên dạy giỏi và sáng kiến chuyên môn. Tuy nhiên, điều khiến cô trăn trở hơn cả vẫn là những học trò còn tự ti, tiến bộ chậm, chưa dám tin rằng mình có thể làm được.

Với những học sinh ấy, đôi khi điều cần nhất không phải một lời nhắc nhở nghiêm khắc mà là thêm một lần được giải thích cặn kẽ, thêm một cơ hội để thử lại, thêm một ánh nhìn tin tưởng. "Bản thân tôi luôn nghĩ rằng, một lớp học thực sự tốt đẹp là nơi không em nào cảm thấy mình bị lãng quên. Thành công của người thầy không chỉ ở những học sinh xuất sắc mà còn ở một học trò từng rụt rè nay đã dám giơ tay phát biểu, từng muốn bỏ cuộc nay biết cố gắng thêm một lần", cô Trần Thị Liêm nói.

Trước những đổi mới mạnh mẽ của ngành giáo dục, cô Trần Thị Liêm cho rằng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những phương pháp dạy học mới đang mở ra cơ hội đổi mới từng giờ lên lớp. Người thầy phải học không ngừng, làm chủ công nghệ, hướng dẫn học sinh tư duy độc lập và sử dụng tri thức có trách nhiệm.

Nhưng, từ kinh nghiệm 16 năm gắn bó với nghề giáo, cô Liêm cho rằng, khi công nghệ càng phát triển, vai trò của tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô càng có ý nghĩa quan trọng. Công nghệ có thể đưa tri thức đến gần học sinh hơn nhưng chính tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô mới giúp các em đủ can đảm bước về phía trước.

Từ câu chuyện của mình, cô Liêm có niềm tin rằng, dù công việc bộn bề, dù còn không ít áp lực, mỗi ngày người thầy vẫn có thể tạo nên những đổi thay lớn bằng những việc rất bình thường: giảng tốt hơn, lắng nghe một học sinh lâu hơn, kiên trì với một học trò và không ngừng tự làm mới mình.

Cô ví nghề dạy học giống như gieo hạt trên vùng đất đá ong Ba Vì. Có hạt mầm bật lên rất nhanh, cũng có hạt mầm cần thêm nhiều mùa mưa nắng mới bén rễ. Điều người thầy có thể làm là không ngừng chăm chút, kiên nhẫn và tin vào sức sống của từng hạt mầm. "Khi các em trưởng thành, biết yêu thương, biết tự lập, biết cống hiến cho gia đình và cộng đồng, đó chính là mùa quả ngọt đẹp nhất của nghề giáo", cô Trần Thị Liêm chia sẻ.