Trước đó, ngày 16/11, HĐND xã Thiệu Toán đã tổ chức kỳ họp, xem xét và thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Trịnh Đức Hùng do có liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trịnh Đức Hùng.

Cũng trong ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thế Ái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, giữ chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp đấu tranh, triệt phá 4 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để hoạt động. Trong số các đường dây bị phát hiện có đường dây liên quan đến ông Trịnh Đức Hùng.

Cụ thể, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Hóa để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thiện Bình là người đứng ra cầm đầu đường dây. Bình sử dụng Internet để mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó phân cấp lại tài khoản "Member" cho những người có nhu cầu tham gia cá cược.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Bình đã cấp cho ông Trịnh Đức Hùng một tài khoản cá độ với hạn mức 300 USD/ngày, quy đổi 1 USD tương đương 100.000 đồng. Ngoài ra, Bình còn cấp cho Trần Công Hậu một tài khoản có hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu bóng đá.