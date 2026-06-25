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VOV.VN - Tính đến chiều 24/6, hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_thanh_hoa_huy_dong_hon_500_nguoi_tham_gia_chua_chay_rung_tai_hai_binh_.m3u8
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Thanh Hóa huy động hơn 500 người tham gia chữa cháy rừng tại Hải Bình
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2026-06/tiktok_thanh_hoa_huy_dong_hon_500_nguoi_tham_gia_chua_chay_rung_tai_hai_binh_.m3u8
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