Việc xuất hiện ca dương tính với virus SARS CoV-2 trên địa bàn phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 lên mức độ nghiêm ngặt hơn do nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với ngành y tế và các đơn vị có liên quan, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai ngay việc rà soát lại các địa bàn dân cư, siết chặt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, với mục tiêu cao nhất là không bỏ sót, bỏ lọt người có nguy cơ mang mầm bệnh.



Ngay khi có thông tin về bệnh nhân 748, Công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kép: vừa trực chốt phong tỏa và cách ly khu vực dân cư có nguy cơ lây nhiễm, vừa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành y tế, chia làm 6 tổ công tác, xác định bản đồ dân cư, khoanh vùng đối tượng có khả năng là F1, F2 và tiến hành truy vết.

Thanh Hóa siết chặt công tác quản lý cư trú, phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh:Tuổi Trẻ)

Với tinh thần tập trung cao độ và nêu gương trách nhiệm, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được 35 ca F1 và lấy 250 mẫu dịch tiết hầu họng các đối tượng có liên quan để tiến hành xét nghiệm PCR. Đồng thời, với việc xuất hiện những diễn biến phức tạp về các ca F1 mới, Công an thành phố Sầm Sơn cũng nhanh chóng xây dựng phương án phong tỏa 1 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn và mở rộng khu vực thực hiện lệnh nghiêm cấm người ra vào.

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tình hình dịch bệnh ở Sầm Sơn không còn là nguy cơ nữa mà phức tạp do có bệnh nhân dương tính Covid-19. Chúng tôi huy động tối đa lực lượng công an, rà soát các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân, F1, F2, đến các khu phố trọng điểm rà soát những người đi từ vùng dịch trở về”.

Tại thành phố Thanh Hóa – một trong những địa bàn phức tạp và trọng điểm về phòng chống dịch của tỉnh, trên cơ sở dữ liệu dân cư đã có từ trước, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với công an các phường, xã thực hiện nghiêm lệnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tập trung ở các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, kiểm tra chi tiết việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, từ đó phân loại, thống kê, lập danh sách với các đối tượng không có đăng ký hộ khẩu ở từng khu phố.

Đến nay, thành phố Thanh Hóa đã rà soát 3.313 người từ vùng dịch trong nước, 277 người từ nước ngoài về địa bàn, qua đó không phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép.

“Trong thời gian tới, diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn nữa, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND thành phố thành lập các chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn” - Thiếu tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an Thành phố Thanh Hóa nói.

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, việc nâng cao ý thức người dân trong công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng là việc làm cần thiết, thuận lợi trong việc khoanh vùng, cách ly, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, ổn định đời sống xã hội. Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch”, từng người dân phải tự giác bảo vệ bản thân, gia đình, để đồng hành cùng các ngành chức năng đẩy lùi dịch Covid-19./.