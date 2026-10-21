Thanh niên Cà Mau làm chủ công nghệ và chuyển đổi số

Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của địa phương. Nhằm cụ thể hóa định hướng này, Cà Mau đề ra nhiều chỉ tiêu, trong đó lĩnh vực tri thức và công nghệ được chú trọng.

Đến 2030, Cà Mau phấn đấu 95% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 95% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; trong đó 40% đạt kỹ năng số nâng cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lao động, sản xuất; trên 50% thanh niên sẽ hoàn thành các khóa học trực tuyến về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Cà Mau cũng đặt mục tiêu tăng 15% số công trình khoa học - công nghệ do thanh niên thực hiện, đồng thời nâng tỷ lệ thanh niên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên đạt ít nhất 30%.

Năng lực công nghệ số được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để lực lượng trẻ bứt phá trong phát triển kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu cụ thể, 70% thanh niên có việc làm bền vững trong khu vực kinh tế số, công nghệ cao; 40% tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời hỗ trợ tối thiểu 30% dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thanh niên Cà Mau cũng cần dấn thân cho các hoạt động xã hội.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Nghị quyết đề ra nhiều giải pháp về cả huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ trong giáo dục - đào tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên địa bàn.