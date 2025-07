Thanh niên đa chấn thương, nghi bị bạn gái quen qua mạng lừa sang Campuchia

Bị lừa qua mạng, 6 người rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp nhận 6 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng nước ngoài trao trả. Đây là các nạn nhân bị dụ dỗ sang nước ngoài lao động “việc nhẹ, lương cao".