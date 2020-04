Thanh niên Đắk Lắk may hàng trăm nghìn khẩu trang tặng cho người dân

Những ngày gần đây, tiệm may của chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn 6, xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk vẫn hoạt động đều đặn. Thay vì may sửa quần áo, chị và một người hàng xóm tranh thủ may khẩu trang vải. Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, đây là số khẩu trang do đoàn thanh niên xã Cư Dliê M’nông vận động kinh phí mua vải may tặng cho người dân trong xã.

Hoạt động may khẩu trang để tặng được nhiều nhà may và đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia.

"Trong giai đoạn này người dân tới may và sửa đồ cũng ít nên có thời gian rảnh. Thấy Đoàn thanh niên xã cần người may khẩu trang để tặng cho bà con nhân dân nên bản thân mình cũng là đoàn viên thanh niên đã xin đăng ký tham gia. Mình rất vui vì bản thân mình đã góp một phần công sức nhỏ bé trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra mình còn vận động thêm được 1 chị gần nhà để cùng hỗ trợ mình may khẩu trang", chị Hằng chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Hữu Ân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư Mgar, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mặt hàng khẩu trang dần khan hiếm, tăng giá, trong khi nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân để phòng chống dịch bệnh ngày càng cao. Từ thực tế đó, từ tháng 3 vừa qua, cùng với việc tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, Đoàn thanh niên xã vận động kinh phí mua vải may khẩu trang tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo phòng dịch, không tập trung đông người, đoàn xã vận động các nhà may và đoàn viên thanh niên chia nhau thực hiện cắt, may khẩu trang. Sau một tuần vận động, số tiền quyên góp được gần 8 triệu đồng, đã may được hơn 3.000 khẩu trang phát cho dân.

Đoàn viên thanh niên phát cho người dân kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch.

"Ngoài việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực thì đoàn xã cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khi thấy các mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm và giá cả tăng cao thì thường trực đoàn xã đã đăng tải trên các trang mạng xã hội, vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Vừa vận động kinh phí, vừa vận động các thợ may để may phát miễn phí cho bà con nhân dân", anh Nguyễn Hữu Ân cho biết.

Với cách thực hiện tương tự, Đoàn thanh niên xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk, đã vận động được hơn 15 triệu đồng tiền mặt, gần 2.000 chiếc khẩu trang và 25 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn tặng người dân.

Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn thanh niên xã Ea Kiết, cho biết: "Hiện nay số lượng khẩu trang cho nhu cầu của bà con nhân dân rất hiếm và đắt đỏ. Cho nên đoàn xã cũng lên ý tưởng là vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân mạnh, thường quân trên địa bàn hoặc địa bàn khác để đi mua vải về, nhờ các tiệm may cắt may khẩu trang tặng bà con để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Thanh niên Đắk Lắk đã trao hơn 100.000 khẩu trang tặng người dân.

Việc huy động các nguồn lực để may, tặng khẩu trang cho người dân trong mùa dịch đang nhân rộng khắp các cơ sở đoàn thanh niên ở Đắk Lắk. Theo thống kê của Tỉnh đoàn Đắk Lắk, từ đầu tháng 3 đến nay, thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức phát gần 100.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của thanh niên Đăk Lăk quyết tâm cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.