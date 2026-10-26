Thành tích ấn tượng của 4 nam sinh vào chung kết Olympia 2026

Sau hành trình tranh tài qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý, 4 gương mặt xuất sắc nhất với profile “không phải dạng vừa” sẽ bước vào trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức lộ diện.

Mỗi thí sinh có một thế mạnh riêng, từ khả năng tư duy khoa học tự nhiên, vốn kiến thức đa lĩnh vực đến phản xạ nhanh và bản lĩnh thi đấu.

4 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức lộ diện: Trần Võ Gia Bảo, Đoàn Lê Anh Đức, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh

Thành tích ở các vòng trước cũng phần nào cho thấy cuộc đua chinh phục Vòng nguyệt quế năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Trần Võ Gia Bảo: Người đầu tiên giành vé chung kết

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, là thí sinh đầu tiên ghi tên vào chung kết Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng tại cuộc thi Quý I với 175 điểm.

Trước đó, nam sinh từng giành 210 điểm để vô địch cuộc thi Tháng. Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học, đồng thời từng là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa và giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh.

Vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý đầy kịch tính, thí sinh Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành Vòng nguyệt quế Quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo.

Gia Bảo yêu thích Olympia từ năm lớp 7, dành thời gian tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực và tham gia các trận đấu giao hữu, thi đấu mô phỏng để rèn phản xạ.

Lý Thái Dương: Từ cậu bé mê Olympia đến đại diện Đất Tổ

Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ duy trì phong độ qua các vòng thi, từng giành 180 điểm ở cuộc thi Tháng.

Thái Dương có sở trường Hóa học, từng đạt các giải học sinh giỏi môn học này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường. Hành trình của Thái Dương còn gây chú ý bởi tình yêu dành cho chương trình từ khi còn nhỏ. Nam sinh từng kể rằng năm 5 tuổi, em trốn ngủ trưa để xem Đường lên đỉnh Olympia.

Nhà leo núi Lý Thái Dương.

Tại cuộc thi Quý II, Thái Dương tạo bước ngoặt ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Dù khởi đầu với 15 điểm, xếp thứ ba trong đoàn leo núi, em quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên. Câu trả lời chính xác giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu, tạo đà cho chiến thắng chung cuộc.

Giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các vòng thi Tuần, Tháng và Quý, thí sinh Lý Thái Dương giành Vòng nguyệt quế Quý II với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh: Nắm giữ kỷ lục 345 điểm ở vòng Tháng

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên, là chủ nhân tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng Quý III với 225 điểm.

Điểm nhấn trong hành trình của Quang Minh là thành tích 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý III. Đây là mức điểm cao nhất ở một cuộc thi Tháng của Olympia năm thứ 26.

Nam sinh từng bỏ lỡ cơ hội đại diện trường tham dự chương trình khi dừng chân ở bán kết cuộc thi mô phỏng do câu lạc bộ của trường tổ chức. Thất bại này trở thành động lực để em tiếp tục rèn luyện và nuôi quyết tâm góp mặt tại Olympia.

Nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh.

Là học sinh chuyên Sinh học, Quang Minh có thế mạnh ở lĩnh vực này, đồng thời thể hiện khả năng xử lý nhanh trong các phần thi, đặc biệt là Tăng tốc. Chiến thắng Quý III không chỉ đưa Quang Minh vào chung kết mà còn giúp Trường THPT Chuyên Thái Bình lần đầu có đại diện góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Olympia.

Đoàn Lê Anh Đức: Bản lĩnh lội ngược dòng, tài lẻ đặc biệt

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, là người cuối cùng giành vé vào chung kết năm sau chiến thắng Quý IV với 220 điểm.

Tại cuộc thi Quý IV ngày 25/10, Anh Đức khởi đầu chưa thuận lợi khi chỉ có 40 điểm sau phần thi Khởi động, xếp cuối đoàn leo núi. Tuy nhiên, nam sinh nhanh chóng thay đổi cục diện ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ngay khi đoạn nhạc gợi ý đầu tiên vang lên, Anh Đức nhấn chuông trả lời từ khóa “Đông A”. Đáp án chính xác giúp em có thêm 60 điểm, nâng tổng điểm lên 100 và vươn lên dẫn đầu. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức tiếp tục giữ vị trí đầu với 140 điểm. Tuy nhiên, cuộc đua trở nên căng thẳng ở phần Về đích khi Đoàn Trung Dũng có thời điểm vươn lên dẫn trước với 170 điểm.

Nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức.

Anh Đức liên tục tận dụng cơ hội giành quyền trả lời câu hỏi của đối thủ. Ở câu hỏi cuối trong lượt thi của Phạm Đặng Thanh Bình, nam sinh Hà Nội đưa ra đáp án chính xác, nâng tổng điểm lên 220 và chính thức giành chiến thắng.

Trước đó, Anh Đức từng về nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó bứt phá để giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Thành tích tại Quý IV giúp nam sinh hoàn tất hành trình giành vé vào chung kết.

Ngoài khả năng thi đấu, Anh Đức còn gây ấn tượng bởi tài lẻ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Nam sinh cũng có sở trường Lịch sử, từng giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chiến thắng của Anh Đức đưa Hà Nội trở thành một trong bốn địa phương có điểm cầu truyền hình tại chung kết năm, đồng thời giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.

Cuộc đua Vòng nguyệt quế gọi tên ai?

Bốn thí sinh bước vào chung kết Olympia năm thứ 26 với những dấu ấn riêng: Gia Bảo nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, Thái Dương có hành trình bứt phá tại cuộc thi Quý II, Quang Minh nắm giữ kỷ lục điểm số vòng Tháng, còn Anh Đức cho thấy khả năng lội ngược dòng và tận dụng cơ hội.

Ai sẽ trở thành Quán quân, là chủ nhân của Vòng nguyệt quế danh giá năm thứ 26? Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay sẽ có những bất ngờ gì?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11 tới đây, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và ứng dụng VTVgo. Bốn điểm cầu đặt tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.