Thanh Trì sẽ phát triển thành quận trước năm 2025

Chiều 14/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, 6 tháng đầu năm kinh tế Thanh Trì bị tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 5.435 tỷ đồng tăng 5,9% so với cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất 10 năm trở lại đây (6 tháng đầu năm 2019 tăng 10,2%). Tổng thu NSNN là hơn 1.010 tỷ đồng đạt 69,9% dự toán thành phố giao. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 632.478 triệu đồng đạt 40,4% so với dự toán giao đầu năm,36,7% so dự toán sau điều chỉnh, bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin về đề án phát triển thành quận Thanh Trì.

Theo ông Hưng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại; làm đình trệ, đóng băng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất “cầm chừng”, thu hẹp quy mô hoặc phải tạm dừng hoạt động.

May mặc, dệt, sản xuất máy móc thiết bị, kinh doanh nhà hàng; vận tải giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số ngành tăng do phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong đợt dịch Covid-19 như: sản xuất hóa dược liệu, chế biến thực phẩm.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư XDCB. Năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh, bổ sung là 864.810 tỷ đồng phân bổ cho 61 dự án nhưng 6 tháng mới ước giải ngân được 267 tỷ đồng, đạt 31,5% vốn giao sau bổ sung.

Huyện Thah Trì đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so với dự toán giao; Tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án; khởi công 15 dự án, đưa vào sử dụng 15 dự án, tiếp tục bồi thường hỗ trợ 41 dự án; phấn đấu người dân đạt tỷ lệ sử dụng nước sạch đô thị 98%.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì chia sẻ: “Công tác GPMB huyện Thanh Trì gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc đất, chế độ bồi thường chính sách giữa dự án thu hồi và dự án chuyển nhượng khác nhau nên người dân có tâm lý so sánh nên rất nhiều người đồng dân không đồng thuận”.

Phấn đấu phát triển thành quận trước năm 2025

Về đề án phát triển từ huyện lên quận của huyện Thanh Trì năm 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, đến nay trong 27 tiêu chí thực hiện từ huyện lên quận, qua rà soát đánh giá của UBND Thành phố, Thanh Trì còn thiếu 3 tiêu chí là: Thu chi ngân sách; Đường giao thông, mật độ giao thông đô thị và tiêu chí cây xanh trên địa bàn. Đối với xã, thị trấn có 18 tiêu chí thì 8 tiêu chí 100% các xã đã đạt, 10 tiêu chí các xã còn thiếu từ 1-10 tiêu chí.

“Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để thực hiện từng tiêu chí, duy trì các tiêu chí đã đạt và xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, Thanh Trì đã hoàn thiện tất cả các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, Đảng bộ huyện Thanh Trì phấn đấu trở thành quận trước năm 2025 từ 1-2 năm”, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết.

Theo ông Hưng với 2 chỉ tiêu cơ bản còn thiếu là đường giao thông, mật độ giao thông và chỉ tiêu cây xanh cần những nguồn lực rất lớn. Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Về tiêu chí giao thông tất cả các tuyến đường của huyện thuộc thẩm quyền đầu tư của huyện theo phân cấp sẽ được huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn còn các tuyến đường thuộc thẩm quyền đầu tư của TP, mặt cắt trên 16m có 19 tuyến đường đã được duyệt 6 tuyến đường đưa vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn lực của huyện.

“Chúng tôi xin TP đẩy mạnh đấu giá quỹ đất để lấy nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông. Hiện nay, TP đã chủ trương giao huyện Thanh Trì chủ đầu tư trực tiếp giúp chúng tôi chủ động thủ tục, cơ hội điều tiết để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng".

Về chỉ tiêu cây xanh, định hướng phát triển đô thị của Thanh Trì theo hướng sinh thái và bền vững, mật độ cây xanh cao. Huyện Thanh Trì đã rà soát toàn bộ các ô đất công trống giáp khu dân cư, giáp làng (mà trước đây khi chưa có kế hoạch người dân đổ phế thải, lấn chiếm) giao cho các xã cắm mốc, tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao, giải tỏa mặt bằng. Các ô đất được ưu tiên hỗ trợ san lấp mặt bằng để trồng cây xanh, còn người dân sẽ đóng góp theo xã hội hóa ghế đá, trang thiết bị thể dục thể thao, hệ thống chiếu sáng… để phục vụ các khu vui chơi trên địa bàn; Với trên 40 ha ao hồ, cây xanh trên địa bàn, huyện có cơ chế hỗ trợ 70% kinh phí kè ao hồ cây xanh và nhân dân đóng góp 30% để tạo cảnh quan khu vui chơi công cộng cho người dân. Năm 2020, dự kiến đầu tư khoảng 16 ha cây xanh./.