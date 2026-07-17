Tháo dỡ hàng loạt mái che, chòi tạm, lều tự phát ven bờ biển Mũi Né

Ngày 17/7, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) triển khai lực lượng tổ chức tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán tự phát ở khu vực làng chài Mũi Né, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 2 hộ dân chiếm đất nhà nước tại Dự án Hệ thống thoát nước thải tập trung.

Lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ các lều, quán tự phát. Ảnh: LLCN

Riêng với trường hợp hai hộ lấn chiếm dự án Dự án Hệ thống thoát nước thải tập trung, sau khi được tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phối hợp với đơn vụ thi công tháo dỡ để công việc đạt kết quả tốt nhất.

2 hộ dân chiếm đất Nhà nước thống nhất phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ công trình. Ảnh: LLCN

Trước đó ngày 16/7, UBND phường Mũi Né đã ra quân tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán do các cá nhân chiếm dụng bờ biển ven đường Xuân Thủy để kinh doanh trái phép vì các hộ kinh doanh không tự giác chấp hành dù chính quyền địa phương đã nhiều lần thông báo.

Tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán do các cá nhân chiếm dụng bờ biển để kinh doanh trái phép. Ảnh: LLCN

Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự tại khu vực bãi biển, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh Mũi Né văn minh, sạch đẹp, thân thiện trong mắt du khách.