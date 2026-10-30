Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để xử lý những bất cập (nếu có) trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ; bảo đảm việc thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết. Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã rà soát thông tin VETC và Viettel Money dự kiến thu phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông. Bộ đã đề nghị các doanh nghiệp tạm dừng triển khai để làm rõ chính sách, cơ sở xác định mức thu và nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tháo gỡ bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Theo Bộ Xây dựng, cần phân biệt tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán được liên kết. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông dùng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ phương tiện lựa chọn liên kết.

Phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định khoản tiền VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định chủ phương tiện có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương thức khác. Việc này không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông. Người dân không bắt buộc phải tiếp tục sử dụng một ví điện tử cụ thể.

Để tăng lựa chọn cho khách hàng, Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng chính sách giá linh hoạt, có thể thu theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí đối với phương tiện ít sử dụng. Các doanh nghiệp cần công khai đầy đủ chính sách giá, bảo đảm người dân hiểu rõ và được quyền lựa chọn trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ kiến nghị mở rộng kết nối tài khoản giao thông với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, qua đó tăng tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ.