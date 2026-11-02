Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Các trường giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành

Phó Thủ tướng ghi nhận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ bảo đảm thời hạn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026, trong đó thể hiện rõ tình hình thực hiện xây dựng các trường giai đoạn 1, giai đoạn 2, tổng hợp các đề nghị của các địa phương và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, báo cáo tiếp thu, giải trình và đề xuất, kiến nghị cụ thể theo thẩm quyền. Bộ Tài chính, Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan đã cho ý kiến góp ý cụ thể, kỹ lưỡng.

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của các địa phương về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh minh họa

Các trường giai đoạn 1 được triển khai trong thời gian ngắn, đến nay cơ bản hoàn thành; giai đoạn 2 đang được các địa phương khẩn trương tiếp tục triển khai, trong đó một số địa phương vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Do đó, yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương rất cấp thiết, cần sớm hoàn thành dứt điểm trong tháng 11/2026.

Công bằng trong phân bổ nguồn lực, tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Thủ tướng khẳng định, việc xử lý các đề nghị của các địa phương phải bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; không vượt tổng mức vốn đã cân đối cho chương trình, trên cơ sở điều tiết giữa các địa phương; bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí, công bằng trong phân bổ nguồn lực, tiết kiệm, chống lãng phí; không tạo tiền lệ khác với mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và đề xuất, kiến nghị trình xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không tự cân đối được ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chủ trương của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đề nghị xây dựng trường tại 3 phường biên giới (phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc - tỉnh Đồng Tháp; phường Lào Cai - tỉnh Lào Cai), Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 3 phường biên giới theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị điều chỉnh danh mục giai đoạn 2 của tỉnh Cao Bằng, thành phố Huế, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Về đề nghị của tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của địa phương, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, đúng chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để khảo sát nhu cầu nội trú, bán trú của từng địa phương, từng trường; trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện đặc thù, nghiên cứu điều chỉnh số lượng trường, quy mô, hạng mục đầu tư cho phù hợp, bảo đảm chế độ nội trú đối với học sinh có nhu cầu và bán trú đối với các đối tượng khác theo tinh thần Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện Tờ trình của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ trình theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trước ngày 5/11/2026.