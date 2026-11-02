English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Thứ Hai, 18:52, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 2/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị của các địa phương về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Các trường giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành 

Phó Thủ tướng ghi nhận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ bảo đảm thời hạn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026, trong đó thể hiện rõ tình hình thực hiện xây dựng các trường giai đoạn 1, giai đoạn 2, tổng hợp các đề nghị của các địa phương và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, báo cáo tiếp thu, giải trình và đề xuất, kiến nghị cụ thể theo thẩm quyền. Bộ Tài chính, Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan đã cho ý kiến góp ý cụ thể, kỹ lưỡng.

thao go dut diem vuong mac ve xay dung truong pho thong noi tru lien cap hinh anh 1
Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của các địa phương về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh minh họa

Các trường giai đoạn 1 được triển khai trong thời gian ngắn, đến nay cơ bản hoàn thành; giai đoạn 2 đang được các địa phương khẩn trương tiếp tục triển khai, trong đó một số địa phương vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Do đó, yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương rất cấp thiết, cần sớm hoàn thành dứt điểm trong tháng 11/2026.

Công bằng trong phân bổ nguồn lực, tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Thủ tướng khẳng định, việc xử lý các đề nghị của các địa phương phải bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; không vượt tổng mức vốn đã cân đối cho chương trình, trên cơ sở điều tiết giữa các địa phương; bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí, công bằng trong phân bổ nguồn lực, tiết kiệm, chống lãng phí; không tạo tiền lệ khác với mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và đề xuất, kiến nghị trình xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không tự cân đối được ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chủ trương của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đề nghị xây dựng trường tại 3 phường biên giới (phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc - tỉnh Đồng Tháp; phường Lào Cai - tỉnh Lào Cai), Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 3 phường biên giới theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị điều chỉnh danh mục giai đoạn 2 của tỉnh Cao Bằng, thành phố Huế, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh theo đề xuất của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Về đề nghị của tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của địa phương, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, đúng chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để khảo sát nhu cầu nội trú, bán trú của từng địa phương, từng trường; trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện đặc thù, nghiên cứu điều chỉnh số lượng trường, quy mô, hạng mục đầu tư cho phù hợp, bảo đảm chế độ nội trú đối với học sinh có nhu cầu và bán trú đối với các đối tượng khác theo tinh thần Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện Tờ trình của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ trình theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trước ngày 5/11/2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang tăng cường quân đội hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp
Tuyên Quang tăng cường quân đội hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp

VOV.VN - Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pà Vầy Sủ là 1 trong 6 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng trong giai đoạn 1 của tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang tăng cường quân đội hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp

Tuyên Quang tăng cường quân đội hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp

VOV.VN - Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Pà Vầy Sủ là 1 trong 6 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng trong giai đoạn 1 của tỉnh Tuyên Quang.

Đắk Lắk tăng tốc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên
Đắk Lắk tăng tốc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên

VOV.VN - Các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đang được đẩy nhanh tiến độ, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra để kịp đưa vào phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Đắk Lắk tăng tốc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên

Đắk Lắk tăng tốc xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên

VOV.VN - Các dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đang được đẩy nhanh tiến độ, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra để kịp đưa vào phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Lực lượng vũ trang “chia lửa” xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai
Lực lượng vũ trang “chia lửa” xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai

VOV.VN-Mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu, đang tạo nhiều áp lực tiến độ đối với các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp biên giới ở tỉnh Gia Lai. Để đẩy nhanh tiến độ xây trường, 500 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ các đơn vị thi công, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng....

Lực lượng vũ trang “chia lửa” xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai

Lực lượng vũ trang “chia lửa” xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai

VOV.VN-Mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu, đang tạo nhiều áp lực tiến độ đối với các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp biên giới ở tỉnh Gia Lai. Để đẩy nhanh tiến độ xây trường, 500 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ các đơn vị thi công, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng....

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục