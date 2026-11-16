Lớp học bắt đầu từ những điều giản dị

19h30 hằng ngày, tại điểm Trường Tiểu học Trung Lý, bản Tà Cóm, xã Trung Lý (Thanh Hóa), lớp học xóa mù chữ lại bắt đầu. Trước giờ lên lớp, Thiếu tá Hơ Văn Di (Đồn Biên phòng Trung Lý) tranh thủ điện thoại cho Bí thư chi bộ Sùng A Tông nhờ thông báo trên loa truyền thanh để bà con biết và đến học đúng giờ.

Khi màn đêm buông xuống, ánh điện trong lớp học ở bản Tà Cóm lại sáng lên. Dưới ánh đèn, những học viên đủ lứa tuổi chăm chú tập viết, đánh vần theo hướng dẫn của thầy Di.

Theo anh, phải thông báo sớm bởi có những chị em nhà cách điểm học gần 2km. Ban ngày lên nương, lên rẫy, tối về còn phải lo cơm nước, chăm con nhỏ. Khung giờ học 19h30 cũng được lựa chọn để những người đi làm về muộn vẫn có thể tham gia.

Sinh ra và lớn lên tại bản Cơm, xã Pù Nhi, trong một gia đình dân tộc Mông, Thiếu tá Hơ Văn Di sớm thấu hiểu những khó khăn của đồng bào mình. Năm 22 tuổi, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được phân công về Đồn Biên phòng Quang Chiểu. Năm 2001, sau khi được cử đi học và tốt nghiệp Trung cấp Biên phòng, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Trung Lý.

Thiếu tá Hơ Văn Di- “Thầy Di” và hành trình đưa con chữ đến bản xa nơi biên giới.

Từ năm 2009 đến nay, Thiếu tá Hơ Văn Di đã mở hàng chục lớp xóa mù chữ, giúp hàng trăm người dân biết đọc, biết viết. Anh được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ đứng lớp tại những bản khó khăn, xa xôi trên địa bàn.

Theo anh, muốn dạy được đồng bào Mông, trước hết phải hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán và tâm lý của bà con. Không thể nóng vội, càng không thể áp đặt cách dạy của người miền xuôi. Có người chỉ học một tháng đã đọc thông, viết thạo, nhưng cũng có người phải kiên trì luyện từng nét chữ.

Những lớp học trước đây từng gặp không ít khó khăn. Nhiều người e ngại, mặc cảm vì tuổi đã lớn mà vẫn chưa biết chữ; một số người còn ngượng ngùng khi người đứng lớp là cán bộ từ nơi khác đến. Với lợi thế là người cùng dân tộc, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa bản địa, Thiếu tá Hơ Văn Di đã từng bước tạo được sự gần gũi, giúp bà con yên tâm đến lớp.

Anh không chỉ dạy bằng tiếng phổ thông mà còn giải thích bằng tiếng Mông khi cần thiết, giúp những người chưa thông thạo tiếng Việt hiểu bài. Đến nay, anh đã trực tiếp đứng lớp 6 khóa xóa mù chữ tại những bản khó khăn, xa xôi trên địa bàn; mỗi lớp duy trì từ 40 đến 50 học viên.

Chị Giàng Thị Dợ, sinh năm 2003, từng được đến trường nhưng phải nghỉ học sớm vì gia đình nghèo, đông anh em. Những con chữ từng được học dần mai một theo năm tháng. Trở lại lớp học khi đã làm mẹ, mong muốn của Dợ thật giản dị: học lại cái chữ để sau này còn dạy con.

Sau một ngày lên nương, lên rẫy, bà con lại kiên trì đến lớp tìm con chữ.

Già làng bản Tà Cóm Thào A Thái chia sẻ: "Bà con trong bản ai cũng quý thầy Di. Trước đây, nhiều người lớn tuổi không biết chữ, muốn đọc một tờ giấy hay viết tên mình cũng khó. Từ ngày có thầy Di kiên trì đến dạy lớp xóa mù chữ, bà con có cơ hội học đọc, học viết, biết tính toán những việc đơn giản trong cuộc sống. Ban ngày lên nương, lên rẫy vất vả, tối đến vẫn tranh thủ đến lớp học. Thầy rất tận tình, kiên nhẫn chỉ bảo từng người. Bà con biết ơn thầy nhiều lắm, bởi thầy không chỉ mang con chữ đến bản mà còn giúp chúng tôi tự tin hơn, đỡ thiệt thòi hơn trong cuộc sống".

Từ con chữ đến ánh sáng pháp luật

Với Thiếu tá Hơ Văn Di, xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn là cách đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân vùng biên.

Trong các buổi học, bên cạnh hướng dẫn con chữ, anh còn lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và những quy định pháp luật gắn với đời sống. Các nội dung được truyền đạt bằng ngôn ngữ gần gũi, thông qua những câu chuyện cụ thể, phù hợp với nhận thức và phong tục của đồng bào.

Anh cũng kiên trì vận động người dân thay đổi những tập quán lạc hậu, từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những nghi thức ma chay rườm rà, tốn kém; đồng thời hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh.

Theo anh, khi người dân biết chữ, họ có thể tự đọc những thông tin cần thiết, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, biết phân biệt đúng sai, nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình. Khi pháp luật được hiểu và thực hiện từ mỗi gia đình, mỗi bản làng, an ninh, trật tự khu vực biên giới cũng có thêm nền tảng vững chắc.

Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý.

Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, nhận xét: “Thiếu tá Hơ Văn Di là người cán bộ mẫu mực, gắn bó mật thiết với người dân, nói dân nghe, làm dân tin. Nhiều mô hình, phong trào ở địa bàn thành công có dấu ấn của đồng chí Di”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thiện, thông qua những lớp học xóa mù chữ, Thiếu tá Hơ Văn Di đã góp phần đưa tri thức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng biên; qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng Văn hóa xã Trung Lý, Thanh Hóa.

Cùng đánh giá về những đóng góp của người cán bộ biên phòng, ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng Văn hóa xã Trung Lý, ghi nhận: “Thiếu tá Hơ Văn Di có nhiều năm gắn bó với địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào Mông nên có lợi thế rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động. Những lớp xóa mù chữ do đồng chí trực tiếp đứng lớp không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu. Đặc biệt, việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi học đã giúp bà con hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cùng chính quyền giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận. Năm 2023, Thiếu tá Hơ Văn Di được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho nhân dân khu vực biên giới. Năm 2025, anh là một trong 55 cá nhân tiêu biểu được Bộ Tư pháp tuyên dương danh hiệu “Gương sáng pháp luật” toàn quốc nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Với người lính biên phòng này, phần thưởng ý nghĩa hơn cả có lẽ là những học viên từng rụt rè, mặc cảm nay đã có thể tự tay viết tên mình; những người mẹ biết đọc để dạy con, biết chữ để tìm hiểu chính sách, pháp luật và những điều thiết thực trong cuộc sống.

Ở Trung Lý, người dân trìu mến gọi anh bằng cái tên giản dị: “Thầy Di”. Cái tên ấy là sự tin yêu mà bà con dành cho người cán bộ biên phòng đã kiên trì mang con chữ đến từng bản xa.