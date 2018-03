Thầy giáo trẻ vừa mất việc trả lại 88 triệu đồng cho người đánh rơi

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng nay, đi tập thể dục trên đường Võ Trung Thành, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, anh Trần Vũ Luân (25 tuổi, trú tại huyện Ia Grai) nhặt được một túi da nhỏ màu đen. Khi mở ra xem, anh Luân thấy bên trong có một vài giấy tờ tùy thân và 5 cọc tiền mệnh giá khác nhau, tổng trị giá 88 triệu đồng.

Anh Luân trực tiếp giao trả 88 triệu đồng cho người đánh rơi.

7h15 phút, anh Luân đến công an thành phố Pleiku trình báo về số tiền này, đồng thời nhờ cơ quan công an tìm và trả lại số tiền cho người đánh rơi. Trong vòng nửa giờ, công an thành phố Pleiku đã tìm thấy chủ nhân của chiếc túi là chị Vũ Thị Thanh Tâm (SN 1997, quê Thái Bình) và bàn giao số tiền cho người đánh rơi.

Được biết, anh Luân sinh ra trong gia đình có bố là nông dân và mẹ là một giáo viên tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Bản thân anh Luân cũng là một giáo viên từng dạy tại một trường THCS tại huyện Ia Grai, vừa bị cắt hợp đồng cách đây chừng 2 tháng./.

