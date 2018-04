“Thẻ học nghề” của công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối

Các chiến sỹ công an nghĩa vụ ở TP Cần Thơ nhập ngũ đợt 1/2015 có 92 người. Sau 3 năm tại ngũ có 16 người được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, còn lại 76 người được xuất ngũ.

Tại lễ xuất ngũ tổ chức ngày 9/3 vừa qua, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao 76 “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” cho 76 chiến sỹ xuất ngũ. Mỗi thẻ trị giá 12 triệu đồng, có thời hạn 1 năm.

Theo hướng dẫn, các chiến sĩ có thể mang "Thẻ đào tạo nghề" đến các cơ sở đào tạo nghề thuộc thành phố để đăng ký học nghề phù hợp.

Tại Lễ xuất ngũ ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao thẻ học nghề cho 76 chiến sỹ.

Tuy nhiên, khi họ mang “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” của Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến đăng ký học bằng lái xe hạng B, C tại một số đơn vị như: Trung tâm đào tạo lái xe của Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam; Trung tâm Đào tạo nghề lái xe Chiến Thắng... và một số cơ sở đào tạo nghề khác ở thành phố, thì các cơ sở này từ chối tiếp nhận.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Đinh Hạnh Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trung tâm Đào tạo lái xe của trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: Trước đây, trường có nhận học viên theo diện "Thẻ nghề" nhưng do một đơn vị khác đứng ra đào tạo chứ không phải trường trực tiếp đào tạo.

Hiện nay, đơn vị này đã ngưng hoạt động nên tại trường không còn đơn vị nào tiếp nhận học viên theo diện thẻ nghề này.

Lý giải về nguyên nhân Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam có Trung tâm đào tạo lái xe nhưng không nhận học viên được hỗ trợ “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” của công an nghĩa vụ xuất ngũ, ông Phúc cho rằng, do kinh phí khó khăn, nhận học viên theo diện này phải chờ thanh quyết toán lâu, trường không đảm bảo được kinh phí hoạt động.

"Nhà trường sinh viên không có, nguồn thu không có. Ở trường thật sự nhờ đào tạo lái xe thôi, bỏ ra tiền nhiên liệu này kia không có. Quyết toán sợ nó lâu cho nên vô học phải đóng tiền trước. Đưa ra hướng là thời gian bao lâu quyết toán được. Đào tạo xong quyết toán hay là gì thì nhà trường sẽ đảm bảo"- ông Đinh Hạnh Phúc nói.

Ngoài trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam, một số cơ sở dạy nghề khác ở Cần Thơ cũng từ chối "Thẻ học nghề" của chiến sĩ công an xuất ngũ đợt tháng 3/2018.

Đại diện Trung tâm Đào tạo Nghề lái xe Chiến Thắng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho rằng, năm nay ngành công an mới có chế độ hỗ trợ “Thẻ học nghề” cho người đi nghĩa vụ xuất ngũ.

Vấn đề này mới hoàn toàn nhưng chưa đơn vị nào đứng ra hướng dẫn phải thực hiện ra sao. Cái vướng cơ bản nhất hiện nay là thủ tục thanh quyết toán và tổ chức, cá nhân nào là người thanh toán cho cơ sở đào tạo nghề?

Đại diện Trung tâm Đào tạo nghề Lái xe Chiến Thắng cho rằng, vướng mắc này là do chưa có quy định cụ thể.

Ông Vũ Long Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghề lái xe Chiến Thắng cho biết: "Hiện nay chúng tôi gặp khó khăn là thanh toán ở đâu? Sở Lao động Thương binh và Xã hội vẫn là người thanh toán hay là ai nữa. Tại vì bộ đội khác, công an khác. Các em phản ánh là đúng, chưa rõ ràng, chúng tôi chưa được hướng dẫn. Năm nay công an mới có cái thẻ học nghề. Tôi nói đến tháng 6 là có lý do, từ đây tới khi đó, sau đợt bộ đội xuất ngũ này chúng tôi mới tìm hiểu tiếp là như thế nào, có được hay không, bao gồm cái gì, thời gian đào tạo bao nhiêu, giấy đó giá trị thế nào, được bao nhiêu trong đó?"

Nội dung trên được ông Vũ Long Khánh trao đổi với chúng tôi trong ngày 17/4, tuy nhiên, sau đó ông Khánh gọi điện lại và cho biết, hiện nay nếu các em hoàn thành nghĩa vụ công an có “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” đến Trung tâm đào tạo nghề xin học thì sẽ được tiếp nhận và sắp xếp học trong tháng 5.

