Thêm 1 chiến sĩ tử vong trong vụ lật xe chữa cháy ở Bình Phước

Hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Bình Phước tử vong khi đang đi làm nhiệm vụ là Thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường. Trong đó, Thiếu úy Ngô Quang Sáng tử nạn tại chỗ. Binh nhất Hồ Kiết Tường cùng một số chiến sĩ khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, nhưng đến nay binh nhất Hồ Kiết Tường đã không qua khỏi.

Các lực lượng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Hữu Mạnh).

Theo Công an tỉnh Bình Phước, chiều 5/1, xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi xe đến đoạn đường dốc thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ gặp nạn, lật ngang.

Đoạn đường nơi các chiến sĩ gặp nạn trơn trượt, quanh co (Ảnh: Hữu Mạnh)

Công an cho biết, đoạn đường xe gặp nạn quanh co, dốc. Thời điểm xe gặp nạn trời mưa nên đường trơn trượt. Đối với 2 chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, công an tỉnh sẽ tổ chức an táng theo quy định của ngành./.