Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Điện Biên

Như tin đã đưa, tối 6/2, trên tuyến quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu nhưng 1 người tử vong sau đó và 4 người khác bị thương nhẹ. Đến 8h20 sáng 7/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xác nhận có thêm một nạn nhân là Lù Văn Hiền tử vong.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách, tổ chức đoàn công tác của Ủy ban cùng các cơ quan thành viên liên quan, đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua đoàn công tác, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình có thân nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Trước đó vào 22h30 ngày 6/2 tại Km30+700, tuyến quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm này, xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát soát 37C-22889 do anh Phan Văn Nghệ (sinh năm 1984, trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng Tuần Giáo – thành phố Điện Biên Phủ. Trên xe lúc đó còn có 3 người khác gồm: Phạm Ngọc Tương (sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại xóm 9A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), Trần Văn Minh (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Lê Quang Duy (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Hưng Đông, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Khi xe ô tô biển kiểm soát 37C-22889 đang lưu thông thì xảy ra va chạm mạnh với một xe máy không có biển kiểm soát đang đi theo hướng ngược lại. Trên xe máy có 2 người gồm Lò Văn Tài (sinh năm 2008, trú tại xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) và Quàng Văn Huy (sinh năm 2008, trú tại xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).

Sau cú va chạm mạnh với xe máy, xe ô tô mang kiểm soát soát 37C-22889 tiếp tục mất lái, lật nghiêng và đè vào 3 người gồm: Lường Văn Nam (sinh năm 2006), Lù Văn Hiền (sinh năm 2005) và Lò Văn Nguyên (sinh 2007), đều có hộ khẩu thường trú tại bản Tọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, khi 3 người này đang đi trên 2 xe máy khác mang biển kiểm soát 27Y1-10245 và 27Y1-10285 (chưa xác định được người điều khiển).

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn này khiến 2 người tử vong tại chỗ, các nạn nhân gồm: Quàng Văn Huy và Lò Văn Tài; 3 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng cấp cứu thì có thêm 2 người tử vong là Lường Văn Nam và Lù Văn Hiền.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Mường Ảng tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường bộ 226, đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ trên cho biết: Vụ tai nạn xảy ra trong đoạn tuyến Km25÷Km34 cong cua liên tiếp, nhiều đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế. Đây là đoạn tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông trong thời gian vừa qua đang được đề nghị khắc phục, xử lý./.