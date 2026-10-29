Thêm 22 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Cụ thể, từ ngày 27-29/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS xã Thanh Thủy tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật của Bộ đội ta hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại khu vực tìm kiếm bình độ 300, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trong số các hài cốt được quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lai Châu), chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985.

Lực lượng chức năng tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong một hầm sập tại Bình độ 300, bị vùi lấp ở độ sâu khoảng 1,8m. Quá trình cất bốc, cán bộ, chiến sĩ tìm thấy nhiều phần di cốt cùng các di vật, đặc biệt có 1 chứng minh nhân dân còn rõ thông tin và 1 ví nhựa, là căn cứ quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, toàn bộ hài cốt liệt sĩ cùng di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nhà quàn để chăm sóc, bảo quản chu đáo theo quy định.

Do điều kiện địa chất phức tạp, nhiều hài cốt sau hơn 40 năm đã bị phong hóa, vỡ vụn không còn nguyên vẹn, bên cạnh đó lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập được nhiều di vật như đế giày, dép nhựa, cúc áo, thắt lưng K82, sao mũ và các vật dụng, quân trang khác, góp phần phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin về các liệt sĩ.

Toàn bộ hài cốt liệt sĩ cùng di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nhà quàn để chăm sóc theo quy định.

Như vậy, tính từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm, cất bốc được triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả quy tập tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.