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Thêm lựa chọn du lịch cuối tuần bằng tàu hỏa giữa Hà Nội và Thái Nguyên

Thứ Tư, 19:58, 11/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 14/11/2026, ngành Đường sắt tổ chức chạy đôi tàu khách QT1/QT2 trên tuyến Hà Nội – Lưu Xá (Thái Nguyên) vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, tạo thêm lựa chọn đi lại, tham quan giữa hai địa phương.


Theo thông tin từ website chính thức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tàu QT1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xá lúc 8h25. Ở chiều ngược lại, tàu QT2 khởi hành từ ga Lưu Xá lúc 8h50 và đến ga Hà Nội lúc 10h50. Các đoàn tàu đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá.

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Các chuyến tàu sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn trong ngày cuối tuần

Trước đó, đoàn tàu này đã được đưa vào phục vụ hành khách trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Hoạt động của đôi tàu nhận được sự quan tâm, lựa chọn của nhiều du khách. Do đó, việc tổ chức chạy tàu định kỳ vào cuối tuần sẽ duy trì, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và du khách.

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Du khách trải nghiệm trên hành trình Hà Nội - Thái Nguyên bằng tàu hoả

Với khung giờ chạy tàu hiện nay, hành khách có thể kết hợp đường sắt với các phương tiện khác để tham quan, khám phá Thái Nguyên hoặc Hà Nội trong ngày, nghỉ qua đêm và trở về vào ngày hôm sau. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi mềm và 1 toa cộng đồng. Tại toa cộng đồng, hành khách có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà và tìm hiểu một số sản phẩm ẩm thực chế biến từ trà xanh, gắn với văn hóa trà Thái Nguyên.

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Ga Lưu Xá, Thái Nguyên

Giá vé toàn chặng Hà Nội - Lưu Xá là 180.000 đồng. Ngành Đường sắt áp dụng ưu đãi mua 2 tặng 1 cho nhóm 3 người, mua 4 tặng 2 cho nhóm 6 người; giảm 15-30% cho đoàn khách từ 7 người và giảm 10% vé lượt về khi mua vé khứ hồi. Hành khách có thể mua vé qua website, tại các nhà ga, đại lý hoặc ứng dụng, ví điện tử được hỗ trợ.

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“Chuyến tàu di sản” kết nối Hà Nội với văn hoá Trà Thái Nguyên

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, chuyến tàu di sản “Hành trình về với xứ Trà” sẽ đưa du khách từ Hà Nội đến ga Lưu Xá, kết hợp trải nghiệm đường sắt với câu chuyện văn hóa trà và các điểm đến của tỉnh Thái Nguyên.

 

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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