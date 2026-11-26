Trước đó, ngày 18/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao liên tục, tự dùng thuốc tại nhà nhưng không thuyên giảm. Hai ngày sau, người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, khám và nhập viện.

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3, thừa cân và có hội chứng Down. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk xuống các ổ dịch điều tra véc tơ, xử lý lăng quăng, bọ gậy.

Đến 22h30 ngày 22/11, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến 2h ngày 23/11, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện. Kết quả xét nghiệm PCR tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhân dương tính với vi rút Dengue tuýp D2.

Điều tra dịch tễ tại gia đình và 17 hộ dân xung quanh chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 7 ngày qua.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, không chủ quan, lơ là.

Phun hoá chất diệt muỗi.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ, hướng dẫn xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi; đồng thời bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư và giường bệnh phục vụ công tác thu dung, điều trị. Các địa phương phải đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm, hình thức, kém hiệu quả.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 13.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tại 534 ổ dịch; hiện còn 82 ổ dịch đang hoạt động.