Thi bơi qua sông lúc đang nhậu, một người bị nước cuốn mất tích

Đến trưa 30/8, nạn nhân bị nước sông cuốn trôi mất tích trên sông Đạ Quay, thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm.

Nước sông dâng cao chảy xiết nên việc tìm kiếm tung tích nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, vào chiều 28/8, anh Nông Trung Hải (34 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) cùng 3 người bạn rủ nhau đến bờ sông Đạ Quay, thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc tiệc nhậu đang diễn ra, anh Nông Trung Hải và một người bạn trong nhóm thi nhau bơi qua sông Đạ Quay. Khi bơi đến giữa dòng, anh Hải bị nước nhấn chìm và cuốn trôi mất tích, người bạn bơi thi cùng may mắt bơi được vào bờ.

Công tác tổ chức tìm kiếm vẫn đang tích cực triển khai.

Sau khi vụ việc xảy ra, 3 người bạn của anh Hải lập tức trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Mặc dù huy động nhiều lực lượng công an, dân quân và rất đông người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Hiện Công an huyện Đạ Huoai vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đoạn sông Đạ Quay chảy qua địa bàn các xã Hà Lâm, Đạ Tồn, Đạ Oai, xã Mađaguôi và thị trấn Mađaguôi của huyện Đạ Huoai. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước sông Đạ Quay dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn./.