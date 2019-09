Thi công gây ách tắc giao thông đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Trị

Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi cửa khẩu Quốc tế La Lay xuất hiện một vũng sình, bùn đất nhão cản trở việc lưu thông của nhiều phương tiện. Vũng bùn đất này không phải do sạt lở đất mà do việc thi công bảo trì đoạn đường chống ngập lụt, do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị triển khai khoảng 2 tháng nay.

Một vị trí sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào trưa nay.

Theo kế hoạch hạng mục công trình thi công này hoàn thành trong tháng 9 nhưng do thời tiết bất lợi nên khả năng công trình sẽ phải xin gia hạn.

Trưa nay (22/9), tại km 256 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Đakrông, huyện Đakrông đã xảy ra sạt lở. Tại hiện trường, một khối đá và một gốc cây rất lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống nằm án ngữ trên mặt đường. Rất may, thời điểm này không có phương tiện chạy qua. Hiện nay lực lượng chức năng đã san gạt và thông tuyến điểm sạt lở này.

Nhiều phương tiện bị ùn ứ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Ông Nguyễn Trung Thông, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.5, Cục Quản lý đường bộ 2 cho biết, đơn vị thi công đã cho xe múc, gạt đất để người dân lưu thông đồng thời điều xe chở đá dăm đổ lên 1 lớp ở phần đất bị lún tạo mặt bằng cho các phương tiện di chuyển.

Vị trí thi công gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh.