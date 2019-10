Thí điểm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên cơ chế 1 cửa quốc gia

Từ hôm nay (10/10) đến hết năm 2019 này, 6 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm có hai thủ tục hành chính được triển khai gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

(Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Về lĩnh vực môi trường y tế, 4 thủ tục hành chính được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu; Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ; Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng; Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp.



Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian thí điểm, các Thông báo hoặc Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép. Từ 1/1/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống thông quan điện tử tập trung đối với 6 thủ tục hành chính này cho cán bộ hải quan./.