Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng thí sinh khác

Đó là quan điểm của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng vụ giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ với báo chí, ngày 15/7.

Ông Thảo cho biết, vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển, trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi và quy chế tuyển sinh cũng như pháp luật có liên quan. "Hiện tại, chúng tôi được biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các bạn học sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung. Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Theo Bộ GD-ĐT, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung

"Việc đăng ký nguyện vọng chỉ là việc ghi nhận quyền tham gia xét tuyển; không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác. Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác", ông Thảo nói.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm; kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển. Đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm. Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 15/7, Bộ GD-ĐT thông tin, hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng gần 25.000 thí sinh so với mùa tuyển sinh năm 2025. Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống là hơn 7,18 triệu. Trung bình một em đăng ký hơn 8 nguyện vọng. Năm 2025, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Từ kết quả đăng ký xét tuyển trên hệ thống, có hơn 367.000/1.241 triệu thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, tương đương gần 29,56%, tăng 2,76% so với năm ngoái. Trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2026 có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM với số lượng nguyện vọng trên 2,3 triệu. Riêng xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ là hơn 331 nghìn thí sinh với gần 1,3 triệu nguyện vọng. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ mai đến 17h ngày 21/7.