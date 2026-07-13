Thí sinh tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung

Theo Bộ GD&ĐT, đến 17h45 ngày 13/7, cả nước có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong đó, 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc khối STEM. Tổng số nguyện vọng được ghi nhận là 6.333.326, trong đó có 2.093.942 nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 1 ngày để hoàn tất việc đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng trước khi hệ thống đóng.

420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc khối STEM.

Liên quan đến vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, từ 15/7 đến hết ngày 3/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu, rà soát nguyện vọng của thí sinh trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.