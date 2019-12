Thi thể chết cháy tại Bình Dương là người đàn ông, nghi do tự thiêu

Tối nay (3/12), Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc một thi thể người cháy đen được phát hiện tại bãi đất trống ở thị xã Thuận An. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định thi thể là một người đàn ông.

Lực lượng chức năng thị xã Thuận An khám nghiệm hiện trường (ảnh AX)

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, một số công nhân đang san lấp mặt bằng tại một bãi đất trống rộng hàng ngàn m2 thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An để làm dự án khu dân cư thì phát hiện một thi thể cháy đen. Sự việc nhanh chóng được trình báo Công an thị xã Thuận An.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, thi thể cháy đen nằm dưới một cái hố sâu bên cạnh có một can đựng xăng và bật lửa. Theo một nguồn tin riêng từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân cái chết của người đàn ông này nghi là do tự thiêu.

Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ./.