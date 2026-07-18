Thiệt hại hơn 35 tỷ đồng do mưa lũ, Sơn La ra công điện tập trung ứng phó

Theo thống kê, có gần 30 nhà bị thiệt hại, trong đó 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn; còn lại các nhà bị thiệt hại một phần, nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương

Mưa lũ cũng gây thiệt hại sản xuất của bà con, với hơn 40 ha lúa, ngô bị cuốn trôi, bồi lấp hoặc hư hại; 2.500 m² ao nuôi thủy sản bị ảnh hưởng, hơn 2 tấn cá bị cuốn trôi.

Các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc

Giao thông bị chia cắt nhiều nơi, trong đó trên các tuyến Quốc lộ xuất hiện hơn 30 điểm sạt lở, 4 điểm bị ách tắc, hiện đã thông xe. Đường tỉnh ghi nhận 510 điểm sạt lở, 60 điểm ách tắc, chủ yếu trên đường tỉnh 109, còn nhiều điểm chưa được thông xe. 1 cầu tràn tại bản Kẻ (xã Ngọc Chiến) bị lũ cuốn trôi. Nhiều công trình kênh mương, cấp nước sinh hoạt, trạm biến áp bị cuốn trôi, bồi lấp, hư hỏng.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành công điện ứng phó với nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Ngày 18/7, UBND tỉnh Sơn La đã có công điện về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La; yêu cầu sự vào cuộc của các sở ngành, địa phương với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.