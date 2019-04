Thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: miền Bắc mưa dông, miền Nam nắng nóng

Trao đổi với PV VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trong những ngày vừa qua Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ nhiều điểm ở ngưỡng cao 34-36 độ C, thậm chí tại Tương Dương (Nghệ An), Tuyên Hóa (Quảng Bình) lên tới 40 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm qua nhiệt độ cũng ở ngưỡng cao 31-33 độ, ở Thủ đô Hà Nội nhiệt độ ngày hôm qua từ 32-33 độ (Ba Vì 32,5 độ, Sơn Tây 32,6 độ, Láng 33,2 độ, Hoài Đức 33,2 độ, Hà Đông 32,5 độ) cộng với độ ẩm trong không khí cao trên 75% nên trời khá là oi bức về trưa và chiều.

“Dự báo từ ngày 12/4 sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tác động đến nước ta làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu, vì thế nhiều khả năng từ ngày 12/4 trở đi nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 12/4 cũng có mưa rào và dông xuất hiện tập trung chính ở các tỉnh vùng núi phía Bắc”, ông Hưởng cho hay.

Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch được tổ chức tại Phú Thọ hằng năm.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh: “Sau đợt không khí lạnh vào ngày 12/4 đến khoảng ngày 14/4 sẽ lại có một đợt không khí lạnh mới tác động và cường độ của đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào ngày 14/4 sẽ mạnh hơn đợt không khí lạnh vào ngày 12/4; Do ảnh hưởng của không khí lạnh ảnh hưởng vào ngày 14/4 từ chiều và đêm ngày 14/4 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, thậm chí còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nên cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh”.

Theo ông Hưởng, tại các tỉnh miền Trung tiếp tục xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 34-37 độ, một số nơi vùng núi phía Tây nhiệt độ cao hơn 38 độ đến hết ngày 11/4.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Từ ngày 12/4 khi vùng thấp nóng suy yếu, Trung Bộ chấm dứt nắng nóng và trong các ngày từ 13/4-15/4 ở khu vực Trung Bộ thời tiết chủ đạo là nắng ráo, tuy nhiên về chiều và tối ở khu vực vùng núi phía Tây miền Trung cũng có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ với cường độ mạnh nên ở các tỉnh vùng núi phía Tây cũng cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng thời gian 13-15/4 những ngày nghỉ lễ trời tiếp tục nắng sớm, nóng 35-36 độ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, còn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C./.