Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thời tiết Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dịp thi vào lớp 10 năm 2019 (1 -3/6) có diễn biến như sau:

Khu vực Hà Nội: Ngày 30/5 cho đến ngày 2/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 3 đến ngày 7/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng từ ngày 4-7/6 có nắng nóng.

Cụ thể: Ngày 1/6, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 24 – 29 độ C; ngày 2/6 có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 – 31 độ C; ngày 3/6 Có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 26 – 33 độ C.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 1 đến ngày 7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Ngày 1/6, thời tiết TP HCM có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 – 33; ngày 2/6, thời tiết TP HCM có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 – 34; ngày 3/6, thời tiết TP HCM ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 – 35./.