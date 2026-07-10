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Thời tiết hôm nay 10/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to

Thứ Sáu, 06:08, 10/07/2026
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VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 10/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–25mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/7), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h00 ngày 09/7 đến 03h00 ngày 10/7 có nơi trên 70mm.

Dự báo ngày và đêm 10/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–25mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động có thể xảy ra: Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

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Ngày 10/7, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, nhiều nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 10/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết hôm nay 9/7: Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông, vùng núi đề phòng mưa rất to

VOV.VN - Hôm nay 9/7, Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Khu vực từ Thanh Hóa trở vào Nam vẫn duy trì nắng nóng.

PV/VOV.VN
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